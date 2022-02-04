Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Bu kanun ile öğretmenlerin hakları güvence altına alınacak ve öğretmenlere uzman öğretmen ve baş öğretmen olma şansı sunulacak. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına da son verecek olan kanunun ne zaman uygulanmaya geçeceği ise merak ediliyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?Bir milyona yakın öğetmeni ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu sonunda TBMM'den geçti. Kanun öğretmenlere pek çok avantajlar sunuyor. Kanun ile birlikte öğretmenlerin ceplerine girecek para da artacak. Dört gözle beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'den geçmesiyle kanunun ne zaman uygulanmaya başlayacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği de merak edilmeye başlandı. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler?

* Öğretmenlik Meslek Kanunu ile eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.



* Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

* Düzenleme ile öğretmenlik kariyer basamakları belirleniyor. Buna göre, aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.

* Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar, başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.

* Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek. Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

* Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

* Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek.



* Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilecek.



* Adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süre içinde zorunluluklar dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemeyecek. Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan "Aday Öğretmen Yetiştirme Programı"na tabi tutulacak. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair flaş açıklamada bulundu. Ünal açıklamasında şunları söyledi: Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve 1000 TL maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin TL olarak artacak. Kanun 12 maddeden oluşuyor. Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi.