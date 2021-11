Öğretmenler Gününde hediye almak yasak mı? Öğretmenler günü hediyesi yasak mı?

24 Kasım Öğretmenler Gününü doyasıya kutlamak için gerek okullarda gerekse yerel yönetimler kanadında çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar düzenleniyor. 24 Kasım Öğretmenler Gününde veliler ve öğrenciler sevdikleri öğretmenlere hediyelerini aldı. Ancak MEB'de öğretmenlerin hediye alması ile ilgili önemli bir uyarı geldi. Peki Öğretmenler günü hediyesi yasak mı? Öğretmenler Gününde hediye almak yasak mı? Öğretmenlere hediye vermek yasak mı? Yapılan uyarıda eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hediye almaları yasaklandı.

Öğretmenler günü hediyesi yasak mı?

Milli Eğitim Bakanı yardımcılarından Petek Aşkar imzasıyla Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen uyarı yazısında şöyle denildi; “657 saylı Devlet Memurlar Kanunu'nun 29 uncu maddesinde; Devlet Memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri ve borç para istemeleri yasaklanmıştır.”

Öğretmenler Gününde hediye almak yasak mı?

657 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre öğretmenlerin sembolik nitelikteki hediyeler dışında maddi değeri olan hediyeleri lmaması istendi. Eğitimci, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftalarda verilen, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmez.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedir?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

