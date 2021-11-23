ABD'de tecavüzle suçlanan 4 siyahi 72 yıl sonra aklandı

Florida'da bir hakim, 1949 yılında beyaz bir gence tecavüz etmekle suçlanan ve 'Groveland Dörtlüsü' olarak bilinen 4 siyahi erkeği ölümlerinden sonra akladı.

Florida'nın Grovlend bölgesinde bir kıza tecavüz etmekle suçlanan Charles Greenlee, Walter Irvin, Samuel Shepherd ve Ernest Thomas isimlerindeki 4 siyahi erkek, 72 yıl sonra aklandı.

Ancak söz konusu kişilerin ömürleri bu kararı görmeye yetmedi.

Ernest Thomas, tecavüz iddiasından kısa bir süre sonra vurularak öldürülmüş, Samuel Shepherd yeniden yargılama davasına giderken bir polis şefi tarafından öldürülmüş, Walter Irvin 1954'te idamdan kıl payı kurtularak şartlı tahliyeyle ömür boyu hapse mahkum edildikten sonra 1969 yılında hayatını kaybetmiş, Charles Greenlee ise 2012'de yaşamını yitirmişti.

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Dörtlünün aileleri, haberi alınca duygulandıklarını belirterek, bu aklamanın benzer mahkumiyetlerin yeniden incelenmesini sağlayabileceğini vurguladı.

Ernest Thomas'ın yeğeni Aaron Newson, "Mutluyuz. Umarım bu bir başlangıçtır çünkü birçok insan bu fırsatı yakalayamadı. Birçok aile bu fırsatı elde edemedi." ifadesini kullandı.

Newson, "Bu ülkenin bir araya gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

Florida eyalet hükümeti, 2017'de dört erkeğin ailelerinden özür dileyerek bu kişilerin aklanmasını tavsiye etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.