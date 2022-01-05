4/1 öğretmen maaşı 2022 | 2022 zamlı 1/1, 1/3, 2/1, 3/1 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2022 Derece ve Kademe öğretmen maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlara memurun merakla beklediği ek zam oranını açıkladı. Erdoğan memurlara dönem zammına yüzde 2.5 ek zam yapıldığını açıkladı. Enflasyon farkı ile birlikte memur zammı yüzde 30.5 oldu. Öğretmenler de 2022 Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Açıklanan zam oranlarından sonra binlerce öğretmen maaşının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. İşte 2022 zamlı kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları...

4/1 öğretmen maaşı 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında 2022 memur zamlarının ne kadar olacağını duyurdu. Enflasyon farkı ile birlikte memur maaşlarına toplamda yüzde 30.5 oranında zam yapılacağı açıklandı. Öğretmenler de açıklanan zammın ardından maaşlarına ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. 2022 zamlı 1/1, 1/3, 2/1, 3/1 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Sorusu öğretmenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

4/1 öğretmen maaşı 2022

Öğretmen maaşlarına da 2022 yılında yüzde 30.5 oranında zam yapılacak. Erdoğan milyonlarca memura yüzde 2.5 oranında ek zam yapıldığını duyurdu. Bu artışla birlikte memurların ve öğretmenlerin 2022 toplam zam oranı da belli oldu. Öğretmenler 2022 Ocak döneminde yüzde 30.5 oranında zam alacak. İşte 2022 Ocak kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları;

1/1 derecesinde görevine devam eden bir öğretmenin maaşı 7.454 TL olacak.

9/1 derecesindeki öğretmenin ocak 2022 maaşı ise 6 bin 354 TL'ye yükselecek.

1/4 derecesindeki öğretmen maaşı da 2022 zammı ile birlikte 8596 TL'ye yükseldi.

2022 öğretmen maaşı (Kademe ve dereceye göre)

1/4 25+ 8021TL alacaklar

1/4 25 8019 TL alacaklar

1/3 24 6.157 TL alacaklar

1/2 23 7989 TL alacaklar

1/1 22 7979TL alacaklar

2/3 21 7870TL alacaklar

2/2 20 7860 TL alacaklar

2/1 19 7857 TL alacaklar

2/3 21 7824TL alacaklar

2/2 20 7814 TL alacaklar

2/1 19 7802TL alacaklar

3/3 19 7662 TL alacaklar

3/2 18 7642 TL alacaklar

3/1 17 7622 TL alacaklar

4/3 16 7618 TL alacaklar

4/2 16 7532 TL alacaklar

4/1 15 7473 TL alacaklar

5/3 14 7202 TL alacaklar

5/2 13 7195 TL alacaklar

5/1 12 7190 TL alacaklar

6/3 11 7184 TL alacaklar

6/2 10 7180TL alacaklar

6/1 9 7171 TL alacaklar

7/3 8 7101 TL alacaklar

7/2 7 7097 TL alacaklar

7/1 6 7092 TL alacaklar

8/3 5 7086TL alacaklar

8/2 4 7080TL alacaklar

8/1 3 7073 TL alacaklar

2022 memur maaşları

Vali – 29.247 TL

Genel müdür (1/4) – 21.111 TL

Şube müdürü (Lisans – 1/4) –11.126 TL

Memur (Lisans – 9/1) – 6.887 TL

Öğretmen (1/4) – 8.596 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) – 19.348 TL

Başkomiser (3/1) - 11.121 TL

Polis memuru (8/1) 9.741 TL

Uzman doktor (1/4) 13.214 TL

Hemşire (Lisans – 5/1) 8.340 TL

Mühendis (1/4) 11.357 TL

Teknisyen (Lise – 11/1) 7.165 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 10.785 TL

Vaiz (1/4) – 8.931 TL

Avukat (1/4) 10.845 TL

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