Öğretmen Temmuz maaşı 2022 | Temmuz'da maaşlar ne kadar olur? Öğretmenlere Temmuz'da ne kadar zam yapılır? gibi sorular pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden öğretmenler şimdiden Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı dört gözle beklemeye başladı. 2022 Ocak ayında ek zamla birlikte maaşlarına yüzde 30,5 oranında zam alan öğretmenler enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında maaşlarının kaç liraya çıkacağını merak ediyor.

Öğretmen maaşı 2022 Temmuz'da ne kadar olur? Öğretmenlere Temmuz'da ne kadar zam yapılır? gibi sorular pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden öğretmenler şimdiden Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı dört gözle beklemeye başladı. 2022 Ocak ayında ek zamla birlikte maaşlarına yüzde 30,5 oranında zam alan öğretmenler enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında maaşlarının kaç liraya çıkacağını merak ediyor.

Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 2022 yılının ikinci 6 ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını şimdiden hesaplamaya başladı. Enflasyon oranlarının yüksek gelmesi ve artan hayat pahalılığının giderek artması memurların alım gücünü de son yıllarda oldukça fazla düşürdü. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile uzman öğretmen ve baş öğretmen unvanına sahip olanların maaşlarında artış yapılacağı açıklanmıştı. Bu gelişme öğretmenleri sevindirdi ancak öğretmenler 2022 Temmuz maaşına ne kadar zam olacağını beklemeye başladı.

Öğretmen maaşı 2022 Temmuz'da ne kadar olur?

2022 Temmuz öğretmen maaşının kaç TL olacağına dair bir görüş bildirmek için henüz erken. Enflasyon farkıyla birlikte öğretmenlere de tüm memurlar gibi Temmuz'da iyi bir zam yapılması bekleniyor. Hayat pahalılığı ile mücadele kapsamında alım gücünün korunması için öğretmen maaşlarına ciddi oranda zam gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son yaptığı açıklamada "Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz" dedi.

Öğretmenlere Temmuz'da ne kadar zam yapılır?

Mİlyonlarca memur gibi öğretmenlere de 2022 yılında enflasyon farkı ve ek zamla birlikte yüzde 30.5 oranında zam yapılmıştı. 2022 yılının ikinci yarı için yüzde 7 zam artı enflasyon farkı olarak anlaşmaya varılmıştı. Ancak son aylarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığının artması zam kıonusunda bu oranın yetersiz kalacağı görüşünde. Öğretmenlere Temmuz ayında kaç TL zam yapılacağı Haziran ayında netlik kazanacak.

Derece derece öğretmen maaşları 2022

2022 yılında yüzde 30.5 zamla birlikte kademe kademe öğretmen maaşları aşağıdaki gibi oldu;

1/1 derecesinde görevine devam eden bir öğretmenin maaşı 7.454 TL olacak.

9/1 derecesindeki öğretmenin ocak 2022 maaşı ise 6 bin 354 TL'ye yükselecek.

1/4 derecesindeki öğretmen maaşı da 2022 zammı ile birlikte 8596 TL'ye yükseldi.

2022 memur maaşları

Vali – 29.247 TL

Genel müdür (1/4) – 21.111 TL

Şube müdürü (Lisans – 1/4) –11.126 TL

Memur (Lisans – 9/1) – 6.887 TL

Öğretmen (1/4) – 8.596 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) – 19.348 TL

Başkomiser (3/1) - 11.121 TL

Polis memuru (8/1) 9.741 TL

Uzman doktor (1/4) 13.214 TL

Hemşire (Lisans – 5/1) 8.340 TL

Mühendis (1/4) 11.357 TL

Teknisyen (Lise – 11/1) 7.165 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 10.785 TL

Vaiz (1/4) – 8.931 TL

Avukat (1/4) 10.845 TL

Erdoğan: Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye güçlü altyapısı sayesnide nasıl salgının üstesinden geldiyse, yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır. Aldığımız pek çok tedbirle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz." dedi.