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TIMETURK / GENEL / Sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar? Sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar? Sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

2022 yılı girişi ile açıklanan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarında yaşanan artış, sözleşmeli öğretmen maaşlarını da doğrudan etkiledi. Peki sözleşmeli öğretmen maaşları yeni dönemde ne kadar arttı? Sözleşmeli çalışan her öğretmen aynı maaşı mı alıyor?

2 Saat Önce
2022-02-15 11:47:19
Sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar? Sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Sözleşmeli öğretmenlere devlet tarafından ödenen maaş ücretleri, kişilerin sahip oldukları kıdem yılına ve kademeye göre değişiklik göstermektedir. Buna göre 2022 yılında mesleğe yeni başlamış olan sözleşmeli öğretmenlerin kıdem yılı ve kademesine göre alacakları aylık ücretler, şu şekilde belirlenmiştir:

  • Kıdem yılı 9/1, kademesi 0: 6.631 TL
  • Kıdem yılı 9/2, kademesi 1: 6.635 TL
  • Kıdem yılı 9/3, kademesi 2: 6.644 TL

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

MEB'e bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler KPSS puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir. Sözleşmeli öğretmenler haftalık 15 saat çalışarak bunun karşılında maaş alılar. Kadrolu öğretmenler de çalışma saatleri aynıdır. Sözleşmeli öğretmenler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmalıdır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ NE KADAR?

Sözleşmeli öğretmenler, en az 4 yıl atandıkları yerde kalmak zorundadır. Sözleşmeli bir öğretmen 3 yıl sözleşmeli görev yaptıktan sonra 1 yıl da kadrolu çalışıp yer değiştirme hakkına sahip olur.

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