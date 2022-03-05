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TIMETURK / GENEL / Öğretmen banka maaş promosyon 2022 | Öğretmen maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022-2023

Öğretmen banka maaş promosyon 2022 | Öğretmen maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022-2023

Öğretmen banka maaş promosyon 2022 | Öğretmen maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? Binlerce öğretmen 2022 yılının ilk 6 ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Ek zam ile birlikte öğretmen maaşlarına yüzde 30.5 oranında zam yapılacağı açıklandı. Zamlı maaşlarını alan öğretmenler banka maaş promosyonu ödemesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Anlaşmalı bankalardaki süresi dolan binlerce öğretmen maaş promosyonu ile rahat nefes alacak. Peki 2022-2023 yılında banka maaş promosyonu belli oldu mu?

5 Saat Önce
2022-03-05 08:26:19
Öğretmen banka maaş promosyon 2022 | Öğretmen maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022-2023

Öğretmen banka maaş promosyon 2022 | Öğretmen maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? Binlerce öğretmen 2022 yılının ilk 6 ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Ek zam ile birlikte öğretmen maaşlarına yüzde 30.5 oranında zam yapılacağı açıklandı. Zamlı maaşlarını alan öğretmenler banka maaş promosyonu ödemesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Anlaşmalı bankalardaki süresi dolan binlerce öğretmen maaş promosyonu ile rahat nefes alacak. Peki 2022-2023 yılında banka maaş promosyonu belli oldu mu?

Binlerce öğretmenin gözü kulağı maaş promosyonlarının ne kadar olacağında. Maaş aldıkları banka ile promosyon anlaşması sona eren binlerce öğertmen yeni anlaşma ile ceplerine girecek miktarı merak ediyor. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen promosyon anlaşmaları da öğretmenleri heyecanlandırdı. 11 bin liraya kadar maaş promosyon anlaşmalarının yapıldığı haberleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Öğretmen banka maaş promosyon 2022

Sosyal medyada öğretmenleri heyecanlandıran bir görsel yer aldı. Buna göre Muğla'nın 4 ilçesinde yapılan banka maaş promosyonu anlaşmasında öğretmenlere 11.000 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi.

2022-2023 Öğretmen banka promosyon ücreti 11 bin TL mi

Öğretmen maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?

Öğretmen maaş promosyonları binlerce öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. Maaş romosyonları ilden ile, ilçeden ilçeye değiştiği gibi bankadan bankaya da değişiyor. Maaş promosyonlarının ne kadar olacağı önceden kestirilemez. Ancak daha önce yapılan öğretmen maaş promosyonu anlaşmalarına bakılırsa öğretmenler bu seneki promosyon ödemelerinden umutlu.

Öğretmenlerin aldığı ödemeler arasında banka maaş promosyonu da bulunuyor. Öğretmenler maaşlarını aldıkları bankalarla bağlı oldukları İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasındaki anlaşma neticesinde maaş promosyonu alıyorlar.

Kütahya Merkez İlçe Maaş Promosyon İhalesinde 10.040 TL Maaş promosyonu ödenmesi noktasında anlaşmaya varıldı.

Ankara -Çankaya ilçesinde görevli öğretmenlerin maaş promosyonu için İlçe milli eğitim müdürlüğü tarafından bir banka ile yapılan anlaşmada öğretmenlere 9.550 TL Maaş promosyonu ödenmesi noktasında anlaşamaya varıldı.

İstanbul Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve maaş alan öğretmenler için banka ile yapılan yeni maaş promosyonunda anlaşmaya varıldı. Yapılan Maaş promosyon anlaşmasına göre öğretmenlere promosyon olarak banka tarafından 8.500 Tl ödenecek.

Milas Milli Eğitim Müdürlüğünden Rekor Promosyon Anlaşması 6500 TL'ye İmza Attılar Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yapı kredi bankası arasında yaptığı 3 yıllığına 6500 TL tutarındaki Banka Promosyon Anlaşması ile rekora imza attı. .

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