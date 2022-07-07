Öğretmen Temmuz maaş bordrosu çıktı mı? Öğretmen Temmuz zamlı maaş yattı mı? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarını yüzde 42 oranında zamlı alacak. Kurban bayramı nedeniyle memur maaşlarının 8 Temmuz'da hesaplara yatacağı açıklandı. Öğretmenler de maaşlarını 8 Temmuz'da zamlı olarak alacak. Zamlı maaşlarını merak eden öğretmenler Temmuz maaş bordrosunun çıkıp çıkmadığını merak ediyor.

Öğretmen Temmuz maaş bordrosu çıktı mı? Öğretmen Temmuz zamlı maaş yattı mı? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarını yüzde 42 oranında zamlı alacak. Kurban bayramı nedeniyle memur maaşlarının 8 Temmuz'da hesaplara yatacağı açıklandı. Öğretmenler de maaşlarını 8 Temmuz'da zamlı olarak alacak. Zamlı maaşlarını merak eden öğretmenler Temmuz maaş bordrosunun çıkıp çıkmadığını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile milyonlarca memura maaş müjdesi verdi. Erdoğan açıklamasında memur maaşalrının Kurban bayramında nönce 8 Temmuz'da hesaplara yatacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek." dedi. MEB büneysinde görevli 1.2 milyon öğretmen zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu öğrenmek için Temmuz maaş bordrosunun çıkıp çıkmadığını merak edip araştırıyor.

Öğretmen Temmuz maaş bordrosu çıktı mı?

Öğretmen maaş bordroları normalde maaş ödenecek günün bir gün öncesinden e-devlet üzerinden erişime açılıyordu. Öğetmen Temmuz zamlı maaşlarının 8 Temmuz'da yatacağı açıklandı. Ancak 7 Temmuz'da öğlen saatlerinde bakılan kontrole göre Temmuz öğretmen maaş bordrolarının yayınlanmadığı görüldü.

Öğretmen Temmuz maaş bordrosu ne zaman çıkacak?

Öğretmen Temmuz ayı maaş bordrosunun 8 Temmuz'dan önce yayınlanması bekleniyor. 7 Temmuz akşamı maaş bordrolarının erişime açılacağı tahmin ediliyor.

Öğretmen Temmuz zamlı maaş yattı mı?

Öğretmen Temmuz maaşları henüz yatmadı. Maaşlar 8 Temmuz'da hesapara geçecek.

Bordro nedir?

İşverenin çalışanlara ödediği ücretlerin tüm vergi ve kesintilerle birlikte kaydedildiği, işveren tarafından her ay periyodik olarak düzenlenen resmi belgeye maaş bordrosu denir.