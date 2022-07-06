Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmenlerin Temmuz 14-15 günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL? Milyonlarca memurun maaşlarına yapılacak zam oranı 4 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri ile netlik kazandı. Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber memurlara toplamda yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. Memurlar gibi öğretmenler de maaşlarını yüzde 41.69 oranında zamlı alacak. Ancak Temmuz ayında maaş farkı da oluşmuş olacak. Binlerce öğretmen Temmuz ayı 15 günlük maaş farkının ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatacağını merak edip araştırmaya başladı.

Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmenlerin Temmuz 14-15 günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL? Milyonlarca memurun maaşlarına yapılacak zam oranı 4 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri ile netlik kazandı. Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber memurlara toplamda yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. Memurlar gibi öğretmenler de maaşlarını yüzde 41.69 oranında zamlı alacak. Ancak Temmuz ayında maaş farkı da oluşmuş olacak. Binlerce öğretmen Temmuz ayı 15 günlük maaş farkının ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatacağını merak edip araştırmaya başladı.

Memurlar gibi öğretmenler de her ayın 15'inde maaşlarını alır. Öğretmenler maaşlarını bir ay önceden gelir. Yani öğretmenler çalıştıkları ayın maaşını değil çalışacakları ayın maaşını alır. Öğretemenlerin Temmuz maaşları normal şartlarda ayın 15'inde yatacaktı. Ancak Kurban bayramı nedeniyle maaşların 8 Temmuz'da hesaplara yatacağı açıkladı. Öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte 14 günlük maaş farkı da ortaya çıkyor. Binlerce öğretmen şu sıralar maaş farkının ne kadar, kaç TL olduğunu ve ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. İşte öğertmen 14-15 günlük maaş farklarına dair detaylar...

Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmenin merakla beklediği zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine göre memurlara yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile beraber toplamda yüzde 41.69 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu zamla birlikte öğretemenlere maaş farkı da ortaya çıkmış oldu. 2022 Temmuz ayı 14 günlük maaş farkının Temmuz ayının 15'ine kadar hesaplara yatması bekleniyor.

Öğretmenlerin Temmuz 14-15 günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?

1 milyondan fazla öğretmen maaş farklarının ne kadar olduğunu hesaplamaya başladı. Yüzde 41.69 oranında yapılması beklenen zammna göre br hesaplama yapılırsa öğretmen maaş farklarını 1200 TL ile 1500 TL arasında değiştiğini söylemek mümkün. Öğretemen maaş farkları kademe ve dereceye göre farklılık göstermektedir. 2022 Ocak zammında yüzde 2.5'luk zam farkları hem de 14 günlük zam farkı hesaplara 900-1.500 lira arasında değişen oranlarda yatmıştı.

Kademe ve dereceye göre 2022 Temmuz maaş farkı ne kadar?

1/4 25 14 Maaş farkı: 1584TL

1/4 25 14 Günlük Maaş farkı: 1572TL

1/3 24 14 Günlük Maaş farkı: 1567TL

1/2 23- 14 Günlük Maaş farkı: 1560TL

1/1 22- 14 Günlük Maaş farkı: 1555TL

2/3 21- 14 Günlük Maaş farkı: 1552 TL

2/2 20- 14 Günlük Maaş farkı: 1550TL

2/1 19- 14 Günlük Maaş farkı: 1540TL

3/3 19- 14 Günlük Maaş farkı: 1505TL

3/2 18- 14 Günlük Maaş farkı: 1503TL

3/1 17- 14 Günlük Maaş farkı: 1500TL

4/3- 16 - 14 Günlük Maaş farkı: 1508TL

4/2 16 - 14 Günlük Maaş farkı: 1496TL

4/1 15 - 14 Günlük Maaş farkı: 1492TL

5/3 14 - 14 Günlük Maaş farkı: 1413TL

5/2 13 - 14 Günlük Maaş farkı: 1411TL

5/1 12 - 14 Günlük Maaş farkı: 1403TL

6/3 11 - 14 Günlük Maaş farkı: 1395 TL

6/2 10 - 14 Günlük Maaş farkı: 1386TL

6/1 9 - 14 Günlük Maaş farkı: 1380TL

7/3 8 - 14 Günlük Maaş farkı: 1263TL

7/2 7 - 14 Günlük Maaş farkı: 1260TL

7/1 6- 14 Günlük Maaş farkı: 1254TL

8/3 5 - 14 Günlük Maaş farkı: 1250TL

8/2 4 - 14 Günlük Maaş farkı: 1245TL

8/1 3 - 14 Günlük Maaş farkı: 1240TL

Maaş farkı nedir?

Kamu personelleri henü çalışmadıkları ayın maaşlarını alırlar. Durum böyle olunca maaş zam geldiğinde 14-15 günlük bir maaş farkı ortaya çıkar. Maaş zamlarının kesinleşmesiyle maaş ödeme tarihi ayın 15'i ile bir sonraki ayın 14'ü arasındaki zaman dilimi olduğundan ve zamlı kısım ayın 1'inden itibaren başlayacağından ötürü 1-15 tarihleri arasında maaş farkı oluşur. Bu ara için ödenen miktara ise maaş farkı denir?

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