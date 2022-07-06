Öğretmen maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz 14-15 günlük öğretmen maaş farkı 8 Temmuz'da yatar mı? Maaş farkı bayramdan önce yatar mı? TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası milyonlarca memurun maaşına yapılacak zam oranı netlik kazandı. 2022 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yüzde 42 oranında zam yapılacak. Öğretmenler Temmuz zamlarını hesaplarken bir yandan da 14-15 günlük maaş farklarının ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. Öğretmen maaşları kurban bayramı nedeniyle erken yatacak. Peki 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatar?

Öğretmen maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz 14-15 günlük öğretmen maaş farkı 8 Temmuz'da yatar mı? Maaş farkı bayramdan önce yatar mı? TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası milyonlarca memurun maaşına yapılacak zam oranı netlik kazandı. 2022 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yüzde 42 oranında zam yapılacak. Öğretmenler Temmuz zamlarını hesaplarken bir yandan da 14-15 günlük maaş farklarının ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. Öğretmen maaşları kurban bayramı nedeniyle erken yatacak. Peki 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatar?

Öğretmen maaşları bilindiği gibi her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Öğretmenlere de memurlar gibi yılda iki kez zam yapılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alan öğretmenlere maaş farkı da ödeniyor. Temmuz'da yüzde 42 oranında zam alacak olan öğretemenler 14-15 günlük maaş farklarının yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Edoğan Kabine Toplantısı'nda memur maaşlarının kurban bayramından önce yani 8 Temmuz'da hesaplara yatacağını açıklamıştı. Peki öğretmen, memur maaş farkları bayramdan önce yatar mı?

Öğretmen maaş farkı yattı mı?

2022 Temmuz 14-15 günlük maaş farkları henüz hesaplara yatmadı. Öğretmenlerin maaşlarının hesaplanmasının ardından maaş farklarının ilerleyen günlerde yatırılması bekleniyor. Öğretmen Temmuz zamlı maaşları 8 Temmuz'da hesaplara yatacak. Maaş farklarının ise bir hafta sonra yatırılması bekleniyor.

2022 Temmuz 14-15 günlük öğretmen maaş farkı 8 Temmuz'da yatar mı?

8 Temmuz'da sadece memur maaşlarının yatması bekleniyor. Öğretemen maaş farklarının ilerleyen günlerde hesaplara yatacak.

Kademe kademe öğretmen 2022 Temmuz maaş farkları ne kadar?

1/4 25 14 Maaş farkı: 1584TL

1/4 25 14 Günlük Maaş farkı: 1572TL

1/3 24 14 Günlük Maaş farkı: 1567TL

1/2 23- 14 Günlük Maaş farkı: 1560TL

1/1 22- 14 Günlük Maaş farkı: 1555TL

2/3 21- 14 Günlük Maaş farkı: 1552 TL

2/2 20- 14 Günlük Maaş farkı: 1550TL

2/1 19- 14 Günlük Maaş farkı: 1540TL

3/3 19- 14 Günlük Maaş farkı: 1505TL

3/2 18- 14 Günlük Maaş farkı: 1503TL

3/1 17- 14 Günlük Maaş farkı: 1500TL

4/3- 16 - 14 Günlük Maaş farkı: 1508TL

4/2 16 - 14 Günlük Maaş farkı: 1496TL

4/1 15 - 14 Günlük Maaş farkı: 1492TL

5/3 14 - 14 Günlük Maaş farkı: 1413TL

5/2 13 - 14 Günlük Maaş farkı: 1411TL

5/1 12 - 14 Günlük Maaş farkı: 1403TL

6/3 11 - 14 Günlük Maaş farkı: 1395 TL

6/2 10 - 14 Günlük Maaş farkı: 1386TL

6/1 9 - 14 Günlük Maaş farkı: 1380TL

7/3 8 - 14 Günlük Maaş farkı: 1263TL

7/2 7 - 14 Günlük Maaş farkı: 1260TL

7/1 6- 14 Günlük Maaş farkı: 1254TL

8/3 5 - 14 Günlük Maaş farkı: 1250TL

8/2 4 - 14 Günlük Maaş farkı: 1245TL

8/1 3 - 14 Günlük Maaş farkı: 1240TL