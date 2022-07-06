Öğretmenlere ek zam yapılacak mı? Temmuz'da öğretmen zammı ek zamla birlikte kaç olacak? Öğretmen, polis, hemşire ek zam var mı? Milyonlarca memurun merakla beklediği enflasyon oranlarını TÜİK 4 Temmuz'da açıkladı. Açıklanan verilere göre memurlara Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 41.69'luk bir zam oranı ortaya çıktı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarına ilave zam yapılacağını belirtmişti. Peki memurlara (öğretmen,polis,hemşire) ek zam ne zaman yapılacak?

Milyonlarca memurun gözü kulağı maaşlarına yapıalcak zam oranındaydı. Memur maaş zamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Haziran enflasyon tahminlerine göre 2022 Temmuz-Aralık dönemi için memurlara yüzde 41.69 oranında zam yapılması ihtimali doğdu. Ancak öğretmenler ve diğer kamu çalışanları maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Öğretmenlere ek zam yapılacak mı? Temmuz'da öğretmen zammı ek zamla birlikte kaç olacak? Öğretmen, polis, hemşire ek zam var mı? soruları pek çok kamu personeli tarafından sorulmaya başlandı.

Öğretmenlere ek zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak zamma ilişkin geçtiğimiz hafta önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında memurlara ek zam gelebielceğini belirtmişti. Bilgin "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." demişti. Bu açıklamaların ardından memurlara ek zam yapılıp yapılmaaycağına ilişkin henüz resmi bir duyuru gelmedi.

Temmuz'da öğretmen zammı ek zamla birlikte kaç olacak?

Memurlara (öğretmen, polis, hemşire, ebe...) Temmuz ayında ek zam sinyali gelmişti. TÜİK'in Haziran enflasyon oranları ile birlikte kamu personellerine yüzde 7 toplu sözleşme zammıyla birlikte enflayon farkı eklendiğinde yüzde 41.69 oranında zam yapılması ihtimali ortaya çıktı. Memurlara ilave ek zamma ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi.

Öğretmen, polis, hemşire ek zam var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den çok kritik zam açıklaması geldi. Bilgin Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. dedi. Bilgin ayrıca 'Asgari ücret artışıyla birlikte memurların 300 ile 500 lira arasında statüye göre seyyanen zam olacak' dedi.

Öğretmenlere asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2022 Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zam ile birlikte memur maaşlarında da otomatik olarak artış olacak. memur maaşlarında asgari ücret zammının 300 TL ile 500 TL arasında değişemsi bekleniyor.