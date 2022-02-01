Öğretmen maaş farkı yattı mı? Öğretmen maaş farkı ve ek zam ne zaman yatacak? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 2022 yılının ilk 6 ayında maaşlarını yüzde 30.5 oranında zamlı alacak. Öğretmen maaşlarının belli olmasıyla öğretmenlere ödenecek maaş farkı da netleşti. Ocak ayının sonlarına doğru öğretmen hesaplarına yatması beklenen ek zamlar henüz yatmaması üzerine öğretmenler ek zam ve maaş farkının ne zaman, hangi gün yatacağını araştırmaya başladı.

Milyonlarca memur 2022 yılında ne kadar zam alacağını merak içinde bekliyordu. Enflasyon farkının belli olmasından sonda gözler ek zam oranlarına çevrilmişti. cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara yüzde 2,5 oranında ek zam yapılacağını açıkladı ve böylece memur 2022 zamları belli oldu. 2022'nin ilk 6 ayı için geçerli olmak üzere tüm memurlara yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte memurların maaş farkı alacağı da ortya çıktı.

Öğretmen maaş farkı yattı mı?

Öğretmen maaş farklarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Öğretmenler Ocak ayının sonlarına soğru yatması beklenen maaş farklarının hesaplarına yatmadığını gördü. Şubat ayının ilk günlerinde öğretmen maaş farkı ve ek zamların öğretmen hesaplarına yatması bekleniyor.

Öğretmen maaş farkı ve ek zam ne zaman yatacak?

Öğretmen maaş farkı ve ek zamların Şubat ayının ilk günlerinde öğretmen hesaplarına yatacağı tahmin ediliyor. Öğretmen maaş farklarının yatmasının ilden ile ve ilçeden ilçeye değiştiği de biliniyor.

Öğretmen ek zam ne zaman yatacak?

Öğremtenlerin gözü kulağı ek zam ve maaş farkı ödemelerinde. Milyonlarca memur gibi öğretmenler de maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Açıklanan ek zam oranları memurların maaşlarını aldığı güne yetişmedi. Öğretmeler Ocak maaşını yüzde 2,5'luk ek zam olmadan aldı. Öğretmenlerin maaşlarına yatacak olan yüzde 2.5'luk zam farkının ne zaman hesaplara yatacağı ise belli oldu. Öğretmenler ek zammı 27 Ocak'ta alacak. Öğretmenler gibi diğer memurlar ve emekliler de 27 Ocak'ta hesaplarında yüzde 2.5'luk ek zammı görecek.

Öğretmen maaş farkı ve ek zam ne kadar?

Öğretmen maaş farklarının ne kadar kaç lira olduğu pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor. Öğretmen maaş farkları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ortalama olarak 14-15 günlük öğretmen maaş farklarının 700 ile 900 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Ek zamla maaş farkının birlikte aynı gün hesaplara yatması bekleniyor. Ortalama olarak 800 ile 100 TL arasında öğretmenlere ödeme yapılması bekleniyor.

Ek zam ile maaş farkı aynı anda mı yatacak?

Alınan bilgilere göre memur maaşlarına yansımayan yüzde 2,5'luk ek zam ile maaş farklarının aynı zamanda hesaplara yatması bekleniyor. Aynı gün hem ek zam hem de maaş farkı alacak olan memurlar hesaplarına ne kadar yatacağını merak ediyor.