2022 öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 öğretmen maaş farkı ne kadar? sorusunu şu sıralar pek çok öğretmen sormaya başladı. 2022 yılında öğretmenler aldıkları zamdan kaynaklanan maaş farkları oluştu. Maaş farklarının ne zaman yatacağı ve ne kadar olduğu ise öğretmenlerin kafasında soru işaretlerine neden oldu. Tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenler de 2022 yılında maaşlarını yüzde 30.5 oranında zamlı alacak. Öğretmenler maaşlarını önceden aldıkları için maaşlarında 15 günlük zam farkı oluşuyor. Peki öğretmen maaş farkı ne zaman hesaplara yatar?

2022 öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 öğretmen maaş farkı ne kadar? sorusunu şu sıralar pek çok öğretmen sormaya başladı. 2022 yılında öğretmenler aldıkları zamdan kaynaklanan maaş farkları oluştu. Maaş farklarının ne zaman yatacağı ve ne kadar olduğu ise öğretmenlerin kafasında soru işaretlerine neden oldu. Tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenler de 2022 yılında maaşlarını yüzde 30.5 oranında zamlı alacak. Öğretmenler maaşlarını önceden aldıkları için maaşlarında 15 günlük zam farkı oluşuyor. Peki öğretmen maaş farkı ne zaman hesaplara yatar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca memurun merakla beklediği ek zam oranlarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." Erdoğan'ın açıklaması ile 2022 yılının 6 ayında memurlara yapılacak zam oranı netleşmiş oldu. Memurların zammı belli olmasıyla maaş farkları da ortaya çıktı.

2022 öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

Öğretmenler yeni yılın ilk maaşını 15 Ocak'ta aldı. Hesaplarına yatan maaşı gören öğretmenler ek zam oranlarının yatmadığını fark etti. Ek zam düzenlemesi henüz yeni TBMM'den geçti ve önümüzdeki günlerde tüm memurların hesaplarına ek zam farkı yatırılacak. Memurlar maaş farklarının da ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Öğretmen maaş farklarının Şubat ayının başına doğru öğretmen hesaplarına yatırılması bekleniyor.

2022 öğretmen maaş farkı ne kadar?

Tüm memurlar gibi öğretmenler de yeni yılda maaşlarını zamlı olarak aldı. Ek zam oranı ile birlikte öğretmenlere 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Memurlar maaşlarını önceden aldıkları için memur maaşlarında bir zam farkı oluşmuş oluyor. Memur maaş farkları da hesaplandıktan sonra memurların hesaplarına yatırılıyor. Öğretmenler de maaş farklarının ne kadar, kaç lira olduğunu merak ediyor. Öğretmen maaş farkları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ortalama olarak 14-15 günlük öğretmen maaş farklarının 800 ile 1000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

2022 öğretmen maaşı ne kadar?

Öğretmen maaşlarına da 2022 yılında yüzde 30.5 oranında zam yapılacak. Erdoğan milyonlarca memura yüzde 2.5 oranında ek zam yapıldığını duyurdu. Bu artışla birlikte memurların ve öğretmenlerin 2022 toplam zam oranı da belli oldu. Öğretmenler 2022 Ocak döneminde yüzde 30.5 oranında zam alacak. İşte 2022 Ocak kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları;

1/1 derecesinde görevine devam eden bir öğretmenin maaşı 7.454 TL olacak.

9/1 derecesindeki öğretmenin ocak 2022 maaşı ise 6 bin 354 TL'ye yükselecek.

1/4 derecesindeki öğretmen maaşı da 2022 zammı ile birlikte 8596 TL'ye yükseldi.

2022 en düşük memur maaşı ne kadar?

2022 yılında yapılan zamlarla birlikte en düşük devlet memuru maaşı Ocak ayında 6364 TL oldu.

2022 memur maaşları (Ocak)

Vali 29225

Genel müdür (1/4) 21095

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11118

Memur (Lisans - 9/1) 6881

Öğretmen (1/4) 8590

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 19333

Başkomiser (3/1) 11113

Polis memuru (8/1) 9734

Uzman doktor (1/4) 13204

Hemşire (Lisans - 5/1) 8334

Mühendis (1/4) 11349

Teknisyen (Lise - 11/1) 7160

Araştırma görevlisi (7/1) 10778

Vaiz (1/4) 8925

Avukat (1/4) 10837