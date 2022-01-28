Öğretmen ek zam ve maaş farkı 31 Ocak Pazartesi mi yatacak? Öğretmen maaş farkı yattı mı? Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda görevli olan 1 milyona yakın öğretmen her yıl olduğu gibi 2022 yılında da maaş farkı alacak. Ocak ayının sonlarına doğru gelinirken öğretmenler maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. 28 Ocak günü beklenen maaş farklarının hesaplara yatmaması nedeniyle öğretmenler 31 gözünü 31 Ocak Pazartesi gününe çevirdi. Peki öğretmen ek zam ve maaş farkı ne zaman yatar? 31 Ocak'ta ek zam ve maaş farkı yatacak mı?

Öğretmen ek zam ve maaş farkı 31 Ocak Pazartesi mi yatacak? Öğretmen maaş farkı yattı mı? Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda görevli olan 1 milyona yakın öğretmen her yıl olduğu gibi 2022 yılında da maaş farkı alacak. Ocak ayının sonlarına doğru gelinirken öğretmenler maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. 28 Ocak günü beklenen maaş farklarının hesaplara yatmaması nedeniyle öğretmenler 31 gözünü 31 Ocak Pazartesi gününe çevirdi. Peki öğretmen ek zam ve maaş farkı ne zaman yatar? 31 Ocak'ta ek zam ve maaş farkı yatacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan miyonlarca memuru ilgilendiren ek zam açıklamasını yaptı. Erdoğan 2022 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 2,5 ek zam yapıldığını açıkladı. Ek zam oranının açıklanması ile birlikte memurların Ocak-Haziran döneminde alacakları zam oranı yüzde 30.5 oldu. 2022'nin ilk maaşını alan öğretmenler maaş farklarının hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyordu.

Öğretmen maaş farkı yattı mı?

Öğretmen maaş farklarının Ocak ayının sonuna doğru yatması bekleniyordu. 28 Ocak Cuma günü de maaş farklarının yatmaması nedeniyle gözler Ocak ayının son günü 31 Ocak Pazartesi gününne çevrildi.

Öğretmen ek zam ve maaş farkı 31 Ocak Pazartesi mi yatacak?

Öğretmen maaş farklarının Ocak ayının sonunda hesaplara yatırılması bekleniyor. Ocak ayının son günü olan 31 Ocak'ta öğretmen ek zam ve maaş farkları yatırılabilir.

Öğretmen maaş farkı ve ek zam ne kadar?

Öğretmen maaş farkları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ortalama olarak 14-15 günlük öğretmen maaş farklarının 700 ile 900 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Ek zamla maaş farkının birlikte aynı gün hesaplara yatması bekleniyor. Ortalama olarak 800 ile 100 TL arasında öğretmenlere ödeme yapılması bekleniyor.

Ek zam ile maaş farkı aynı anda mı yatacak?

Alınan bilgilere göre memur maaşlarına yansımayan yüzde 2,5'luk ek zam ile maaş farklarının aynı zamanda hesaplara yatması bekleniyor. Aynı gün hem ek zam hem de maaş farkı alacak olan memurlar hesaplarına ne kadar yatacağını merak ediyor.