Öğretmen maaş farkı yattı mı? Öğretmen maaş farkı ne kadar kaç lira? Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 yılında milyonlarca çalışan gibi öğretmenler de maaşlarını zamlı olarak aldı. İlk maaşlarını 15 Ocak'ta alan öğretmenlere 14 günlük ve 15 günlük maaş farklarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Hatırlanacağı üzere memur ek zamları da memurların maaşlarına yansımamıştı. TBMM'den geçen yüzde 2.5 oranında ek zam ile maaş farklarının aynı zamanda hesaplara yatması bekleniyor.

Öğretmen maaş farkı yattı mı? Öğretmen maaş farkı ne kadar kaç lira? Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 yılında milyonlarca çalışan gibi öğretmenler de maaşlarını zamlı olarak aldı. İlk maaşlarını 15 Ocak'ta alan öğretmenlere 14 günlük ve 15 günlük maaş farklarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Hatırlanacağı üzere memur ek zamları da memurların maaşlarına yansımamıştı. TBMM'den geçen yüzde 2.5 oranında ek zam ile maaş farklarının aynı zamanda hesaplara yatması bekleniyor.

Milyonlarca memurun 2022'de alacağı toplam zam oranı Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazanmıştı. Erdoğan memurların 2022 yılının ilk 6 ayında memurlara yüzde 2,5 oranında ek zam yapılacağını açıklamıştı. Ek zam ile birlikte memurlara toplam yüzde 30.5 oranında zam yapılacağı netleşti. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." Erdoğan'ın açıklaması ile 2022 yılının 6 ayında memurlara yapılacak zam oranı netleşmiş oldu. Memurlara yapılan zam ile birlilkte memur maaş farkları da ortaya çıktı. Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 2022 yılının ilk aylarında maaş farkı alacak. Peki öğretmen maaş farkları ne kadar olacak?

Öğretmen maaş farkı yattı mı?

2022 yılında öğretmenlere ödenecek maaş farkları henüz hesaplara yatmadı. Öğretmen maaş farklarının Ocak ayının sonuna doğru ve Şubat ayının başlarında öğretmen hesaplarına yatması bekleniyor.

Öğretmen maaş farkı ne kadar kaç lira?

Öğretmen maaş farkları 2022 yılında ne kadar olacağı pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor. Memurlar maaşlarını önceden aldıkları için memur maaşlarında bir zam farkı oluşmuş oluyor. Memur maaş farkları da hesaplandıktan sonra memurların hesaplarına yatırılıyor. Öğretmenler de maaş farklarının ne kadar, kaç lira olduğunu merak ediyor. Öğretmen maaş farkları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Ortalama olarak 14-15 günlük öğretmen maaş farklarının 200 ile 400 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Maaş farkı ne zaman yatacak?

Öğretmen maaş farklarının Ocak ayının sonlarına doğru yada Şubat ayının başlarında öğretmenlerin hesaplarına yatması bekleniyor.

Memur ek zamları TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi. Düzenlemeyle yeni ekonomi modelinin yasal zemini oluşturuldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 2,5 fark ödemesi yapılacak. .