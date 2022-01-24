İşçiler 24 Ocak Pazartesi günü yarım gün mü? İşçi Pazartesi mesai ne zaman bitecek? İşçiler işi erken mi bırakacak?
İşçiler 24 Ocak Pazartesi günü yarım gün mü? İşçi Pazartesi mesai ne zaman bitecek? İşçiler işi erken mi bırakacak? Memur mesaisi 15.30'da bitecek mi? İstanbul'da yoğun kar yağışı mesai saatlerinin de değişmesine neden oldu. İstanbul'da kamu kurumlarında çalışanlar için mesai 24 Ocak Pazartesi günü erken bitecek. Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul'da işçiler 24 Ocak Pazartesi günü mesaiyi erken bitirecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında 15.30 da kamu çalışanlarının mesailerinin biteceğini açıkladı.
2022-01-24 14:56:01
İşçiler 24 Ocak Pazartesi günü yarım gün mü? İşçi Pazartesi mesai ne zaman bitecek? İşçiler işi erken mi bırakacak? Memur mesaisi 15.30'da bitecek mi? İstanbul'da yoğun kar yağışı mesai saatlerinin de değişmesine neden oldu. İstanbul'da kamu kurumlarında çalışanlar için mesai 24 Ocak Pazartesi günü erken bitecek. Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul'da işçiler 24 Ocak Pazartesi günü mesaiyi erken bitirecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında 15.30 da kamu çalışanlarının mesailerinin biteceğini açıkladı.
İşçiler 24 Ocak Pazartesi günü yarım gün mü?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda mesainin saat 15.30'da sona ereceğini duyurdu. Kamu dairlerinde görevli işçiler de 24 Ocak günü mesailerini erken bitirecek.
İşçi Pazartesi mesai ne zaman bitecek?
Ali Yerliklaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada kamuda mesainin saat 15.30'da biteceğini duyurdu.
İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan binlerce memuru ilgilendiren çok önemli kararı duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmiştir." dedi.
İstanbul'da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tatil mi?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun karyağışı nedeniyle alınan tedbirleri duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yelikaya "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmiştir." dedi..
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