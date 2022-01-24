İşçiler 24 Ocak Pazartesi günü yarım gün mü? İşçi Pazartesi mesai ne zaman bitecek? İşçiler işi erken mi bırakacak?

İşçiler 24 Ocak Pazartesi günü yarım gün mü? İşçi Pazartesi mesai ne zaman bitecek? İşçiler işi erken mi bırakacak? Memur mesaisi 15.30'da bitecek mi? İstanbul'da yoğun kar yağışı mesai saatlerinin de değişmesine neden oldu. İstanbul'da kamu kurumlarında çalışanlar için mesai 24 Ocak Pazartesi günü erken bitecek. Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul'da işçiler 24 Ocak Pazartesi günü mesaiyi erken bitirecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında 15.30 da kamu çalışanlarının mesailerinin biteceğini açıkladı.