Öğretmen atama belge | Atanan öğretmenlerden hangi belgeler isteniyor? Öğretmen atama evrak ve belgeleri neler? 15 bin öğretmen ataması için 27 Eylül'de başlayan süreç 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek. Mülakata giren öğretmen adayları atama tercihlerini 21-26 Ocak tarihleri arasında tamamladı. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama kura sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak. Atanmayı bekleyen adaylar atama sonrası hangi evrak ve belgelerinin neler olduğunu araştırmaya başladı.

Öğretmen atama belge | Atanan öğretmenlerden hangi belgeler isteniyor? Öğretmen atama evrak ve belgeleri neler? 15 bin öğretmen ataması için 27 Eylül'de başlayan süreç 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek. Mülakata giren öğretmen adayları atama tercihlerini 21-26 Ocak tarihleri arasında tamamladı. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama kura sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak. Atanmayı bekleyen adaylar atama sonrası hangi evrak ve belgelerinin neler olduğunu araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 15 bin öğretmen atamaa yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan 8 Eylül 2021'de yaptığı paylaşımında "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair süreç başlamıştı.

Atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak

Binlerce kişi öğretmen atama sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. Öğretmen atamalarının 31 Ocak Pazartesi günü açıkllanağı duyuruldu. 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atama töreni yapılacak.

Ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 21 Ocak'ta eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı. 31 Ocak'ta yapılacak atamalardan sonra öğretmenlerin görevlerine ikinci dönemin başında başlaması bekleniyor. İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Öğretmen atama evrak ve belgeleri neler?

AAtaması yapılan öğretmenlerden çeşitli belgeler ve evraklar isteniyor. Öğretmen adayları bu belge ve evrakları eksiksiz ve hatasız şekilde ilgili kurumlara teslim etmesi gerekiyor. İşte 15 bin öğretmen atamasında istenen belge ve evraklar;

Atanan öğretmenlerden hangi belgeler isteniyor?

Başvurular sonrasında atamalar sırasında herhangi bir okula yerleştirilen adayların ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göreve başlama sırasında vermeleri gereken belgeler ise şu şekildedir:

1- Kimlik Kartının (Nüfus Cüzdanı) aslı ve bir adet fotokopisi,

2-Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen /beyan edilen atamaya esas olan;

a) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği, ayrıca e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi. ( Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı örneği olmadan sadece e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi ile göreve başlama yapılmayacaktır.)

b)Varsa pedagojik formasyon belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

c)Varsa denklik belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

d) Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; Sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair resmi belgenin (Transkript kabul edilmeyecektir.) aslı ya da onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

3- Askerlik Durum Belgesi, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

4- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

5- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, (6 adet)

6- Mal Bildirimi

7- Etik Sözleşmesi

8- Elektronik Başvuru Formu.

9- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

10- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

11- Bakanlığımız dışındaki kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ilimize sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlar, yukarıda istenen belgelere kurumlarından istifa ettikten sonra düzenlenen hizmet cetvelini de ekleyeceklerdir.

12- İlimize ataması yapılan ve halen askerde olan sözleşmeli öğretmenler, dilekçeleri ile birlikte muhtemel terhis tarihlerine ilişkin yazıyı atandıkları İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

Atanan sözleşmeli öğretmenler, yukarıda istenen belgelerle birlikte atandıkları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. (Vekâleten göreve başlamalar kabul edilmeyecektir.)