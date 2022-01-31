Öğretmen atama kurası kaçta? 31 Ocak 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak. Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Ocak'ta saat kaçta atama sonuçlarının açıklanacağı öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Peki saat kaçta sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanacak?

Öğretmen atama kurası kaçta? 31 Ocak 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak. Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Ocak'ta saat kaçta atama sonuçlarının açıklanacağı öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Peki saat kaçta sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen öğretmen adaylarını sevindiren açıklamayı sosyal medya hesabından yapmıştı. Erdoğan payllaşımında paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. Bu açıklamanın arıdndan 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı ve atama süreci başladı.

Milakatın ardından tercih süreci tamamlandı

Öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başladı. 15 bin söleşmeli öğretmen atamaları için öğretmen adayları tercihlerini 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında tamamladı Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak. 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atama töreni yapılacak.

Öğretmen atamaları saat kaçta açıklanacak?

Anadolu Ajansı'nın Gündem detaylarına baktığımızda öğretmen atamalarıyla ilgili şöyle deniliyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/12.00/15.00) Gündem detayına göre Erdoğan atama töreni 12.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek ve bu süre içinde de ilan edilecek. Öğleden sonra atama sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Atanan öğretmenler ne zaman öğretmenliğe, göreve başlayacak?

Atanmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı hayalleini kurduğu mesleğe ne zaman başlayacaklarını merak ediyor. Atamalar 31 Ocak'ta yapılacak. Atamalardan sonra öğretmenlerin görevlerine ikinci dönemin başında başlaması bekleniyor. İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak.