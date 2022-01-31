15 bin sözleşmeli öğretmen atama | Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Saat kaçta ilan edilecek? 2021 yılında yapılan öğretmen atamalarından sonra binlerce öğretmen adayı ek atama yapılmasını talep ediyordu. cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını açıklaması binlerce öğretmen adayını sevindirdi. Mülakatlara katılan adaylar, 21-26 Ocak tarihlerinde atama tercihlerini tamamladı ve sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. 31 Ocak Pazartesi günü öğretmen atama sonuçları ilan edilecek. Peki öğretmen atama kuraları saat kaçta açıklanacak? Atama sonuçları ne zaman sorgulanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama | Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Saat kaçta ilan edilecek? 2021 yılında yapılan öğretmen atamalarından sonra binlerce öğretmen adayı ek atama yapılmasını talep ediyordu. cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını açıklaması binlerce öğretmen adayını sevindirdi. Mülakatlara katılan adaylar, 21-26 Ocak tarihlerinde atama tercihlerini tamamladı ve sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. 31 Ocak Pazartesi günü öğretmen atama sonuçları ilan edilecek. Peki öğretmen atama kuraları saat kaçta açıklanacak? Atama sonuçları ne zaman sorgulanacak?

Binlerce öğretmen adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 bin öğretmen ataması" duyurusu ile sevindi. Atama başvuruları ile ilgili takvim de açıklandı. Adaylar ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yaptı. Ardından mülakat sınavlarına katılan öğretmen adayları 21-26 Ocak tarihleri arasında atama tercihlerini yaptı ve sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. 15 bin öğretmen tama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak. 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atama töreni yapılacak.

Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atama kura sonuçlarının saat kaçta ilan edileceği binlerce kişi tarafından merak eiliyor.

Anadolu Ajansı'nın Gündem detaylarına baktığımızda öğretmen atamalarıyla ilgili şöyle deniliyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/12.00/15.00) Gündem detayına göre Erdoğan atama töreni 12.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek ve bu süre içinde de ilan edilecek. Öğleden sonra atama sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

Öğetmen atamaları saniyeler içinde sorgulanabiliyor. Bunun için yapmanız gereken çok basit. Bunun için https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresine e-devlet şifresi ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de,

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de,

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.