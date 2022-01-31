Öğretmen atamaları saat kaçta açıklanacak? 15 bin öğretmen atama kurası kaçta belli olacak? Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı mülakat sınavlarının ardından 21-26 Ocak tarihleri arasında atama tercihlerini tamamladı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının 31 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Binlerce öğretmen adayı sonuçların saat kaçta ve ne zaman ilan edileceğini de merak ediyor. İşte öğretmen atamalarına ilişkin detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen binlerce öğretmeni 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamasıya sevindirmişti. Öğretmen atamalarına ilişkin süreç işledi ve nihayat atama sonuçlarının ilan edileceği tarihe yaklaşıldı. Binlerce öğretmen adayı sonuçların açıklanacağı saati merakla bekliyor. Peki Öğretmen atamaları saat kaçta açıklanacak? 15 bin öğretmen atama kurası kaçta belli olacak? Öğretmen atamaları ne zaman başlayacak?

Tercihler tamamlandı sonuçlar bekleniyor

Öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başladı. 15 bin söleşmeli öğretmen atamaları için öğretmen adayları tercihlerini 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında tamamladı. Tercihlerini yapan ve sonuçların açıklanmasını bekleyen öğretmen adayları atanmaları durumda öğretmenliğe ne zaman başlayacaklarını araştırıyor.

Atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak

Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak. 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atama töreni yapılacak.

Öğretmen atamaları saat kaçta açıklanacak?

Anadolu Ajansı'nın Gündem detaylarına baktığımızda öğretmen atamalarıyla ilgili şöyle deniliyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/12.00/15.00) Gündem detayına göre Erdoğan atama töreni 12.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek ve bu süre içinde de ilan edilecek.

Ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 21 Ocak'ta eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı. 31 Ocak'ta yapılacak atamalardan sonra öğretmenlerin görevlerine ikinci dönemin başında başlaması bekleniyor. İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

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