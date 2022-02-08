Ocak ek ders yattı mı? Ocak ek ders ücreti ne zaman yatar? 2022 Ocak ek ders ödemesi Şubat maaşıyla mı yatacak? sorusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Ocak ek ders ücretinin günler geçmesine rağmen halen yatmaması öğretmenleri endişelendirdi. Öğretmenler 2022'nin ilk ek dersini alacak. Normal şartlarda Şubat ayının ilk günleri hesaplara yatması beklenen ek ders ücretlerinin ne zaman, hangi gün yatağı merakla bekleniyor.

Ocak ek ders yattı mı? Ocak ek ders ücreti ne zaman yatar? 2022 Ocak ek ders ödemesi Şubat maaşıyla mı yatacak? sorusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Ocak ek ders ücretinin günler geçmesine rağmen halen yatmaması öğretmenleri endişelendirdi. Öğretmenler 2022'nin ilk ek dersini alacak. Normal şartlarda Şubat ayının ilk günleri hesaplara yatması beklenen ek ders ücretlerinin ne zaman, hangi gün yatağı merakla bekleniyor.

Milyonlarca memur gibi öğretmenler de yeni yılda yüzde 30,5 oranında zam aldı. Öğretmenler zamların kesinleşmesinden sonra ek ders ücretlerinin 2022'de ne kadar olacağını merak ediyordu. Ek ders ücretlerine gelen zam oranı da netlik kazandı ve öğretmenler ilk ek ders ödemesi alacakları günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Öğretmenlere 2022'nin ilk ek ders ödemesi Şubat ayında yapılacak. Şubat ayının ilk günlerinde yapılması beklenen ödemeler halen yapılmadı ve öğretmenlerin meraklı bekleyişi sürüyor.

2022 Ocak ek ders yattı mı?

2022 Ocak ek ders ödemeleri Şubat ayının ilk haftası geride kalmasına rağmen henüz yatmadı. İlerleyen günlerde Ocak ek derslerinin öğretmen hesaplarına yatması bekleniyor.

Ocak ek ders ücreti ne zaman yatar?

Öğretmenler Ocak ek ders ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Maaş sisteminde yaşanan güncelleme nedeniyle Ocak ek ders ücretlerinni hesaplara yatmasının gecikebileceği iddia edilmişti. Yaşanan süreçte ek ders ödemelerinin 15 Şubat'a yaklaşmadan hesaplara yatması bekleniyor.

2022 Ocak ek ders ödemesi Şubat maaşıyla mı yatacak?

Ocak ek ders ücretlerinin Şubat ayının ilk haftası geride kalmasına rağmen halen ödenmemesi üzerine 2022 Ocak ek ders ödemesi Şubat maaşıyla mı yatacak? Ocak ek ders ücreti 15 Şubat'ta mı yatacak? gibi soruların sorulmasına neden oldu. 2022'nin ilk ek ders ödemesi olan Ocak ek derslerinin 15 Şubat'a yaklaşmadan hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

2022 öğretmen zamlı ek ders ücreti ne kadar?

Öğretmenler 2022 yılının ilk 6 ayında maaşlarını yüzde 30,5 oranında zamlı alacak. Öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretleri de zamlandı. İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri;

Gündüz ek ders: 32,96 TL Lira olacak. Yüksek Lisans Ek Ders 35,27 TL olacak.

Sözleşmeli öğretmen: 23,41 Lira olacak

Takviye kursu ek ders: 54,57 Lira oldu

Gece ek ders: 29,191 Lira olacak

Özel eğitim ek ders: 34,09 Lira oldu