Nejat Alp kimdir? Nejat Alp şarkıları hangileri? Nejat Alp kaç yaşında? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunup yönettiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programının bu haftaki konukları arasında yer alan Nejat Alp'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Müzik alanında yaşayan efsaneler arasında yer alan Nejat Alp yaklaşık 50 senedir müzik camiasının içinde yer alıyor. İşte Türk müziğinin efsane ismi Nejat Alp'in hayatı.

Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Nejat Alp uzun süren ardının ardından ilk kez ekranlara çıkarak hayranlarına müzik ziyafeti sunacak. Kanal D ekranlarında 30 Ekim'de yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Nejat Alp'in kim olduğu da bir çok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte 50 senedir müzik dünyasının içinde yer alan ve onlarca eşsiz albüme imza atan Nejat Alp'in hayatı ve biyografisi...

Nejat Alp kimdir?

Nejat Alp 9 Kasım 1952 yılında dünyaya geldi. Nejat Alp'in babası Artvin, Hopa doğumlu annesi ise Ayvalık doğumludur.

Usta müzisyen Nejat Alp'in çocukluğu İstanbul'da geçti.

İlkokul-Ortaokul ve Lise eğitimlerini İstanbul'da tamamlayan Nejat Alp bazı ailevi sorunlar nedeniyle hayalini kurduğu üniversiteye gidemedi.

İş hayatına atılan Nejat Alp bir çok sektörde çalıştı.

Gençlik yıllarında eniştesinin yanında emlakçılık ve balıkçılık yaptı.

Dayısının yanında ise marangozluk mesleğinin inceliklerini öğrendi.

Bu sırada hayatını kökten değiştirecek bir gelişme yaşayan Nejat Alp müzik grubu olan Mavi Yıldızlar'la tanıştı ve 1969 yılında müzik dünyasına adımını attı.

Müzik hayatında çeşitli dönemeçlerden geçen Nejat Alp geride bıraktığı müzik dolu 50 yıla onlarca albüm sığdırdı.

Nejat Alp Dilek Alp ile evlidir ve Melis ve Beste adlarında iki kızı vardır.

Kafa dinlemek için İstanbul'un trafik dolu ve stresli günlerini terk eden Nejat Alp eşi Dilek Alp ile birlikte Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne yerleşti.

Nejat Alp Albümleri

Nejat Alp 2 (1977)

Tavernadan Sevgilerle (1979)

Evlendiğin Gün (1980)

Tavernada (1984)

Yenildim Gözlerine (1985)

Büyümü Yaptın (1985)

Tavernada 2 (1985)

Boğaziçi Geceleri (1986)

Sitemim Var (1986)

Mehtaplı Geceler (1986)

Romantik Taverna (1986)

Canımdan Can İste (1987)

Bir şey Unutmadın Mı (1987)

Tövbe (1987)

Bizim Taverna (1987)

Sevenlerin Tavernası (1987)

Sabret Gönül (1987)

Seninleyim - Sıksa Da Canımı (1988)

Dön Be Kadınım (1988)

Yandı Gönlüm (1989)

Sultanım (1989)

Gökten Üç Elma Düşsün (1990)

Londra Konseri (1991)

New York Konserleri '92 (1992)

Her Mevsim (1996)

Yasak Aşk (1999)

Nerdesin (2000)

2006 Berlin Konseri (2006)

Bir Öpsem (2007)

Nabza Göre Şerbet (2011)

Can-I Gönülden (2013)

Hatasıyla Sevabıyla (2020)

