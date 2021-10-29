Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Covid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkındaki estetik ve mimari yapısı nedeniyle yoğun eleştiri alan heykeller, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.