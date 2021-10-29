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TIMETURK / GÜNDEM / Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı

Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Covid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkındaki estetik ve mimari yapısı nedeniyle yoğun eleştiri alan heykeller, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

20 Dakika Önce
2021-10-29 17:55:46
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı

Merkezefendi Belediyesi'nin koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'ndeki alana inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan, görüntüsüyle Türkiye'de gündem olan heykeller, dün gece saatlerinde kaldırıldı.

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Mimari yapısıyla vatandaşların tepkisini çeken 3 heykelin Merkezefendi Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldüğü belirtildi.

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Heykellerin yerine ‘Çalıştıkça büyür aşkımız' yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi.

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Sağlık personellerini simgeleyen heykellerin Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın talimatıyla kaldırıldığı belirtildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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