Mide iç yüzeyini döşeyen zarın iltihaplanması sonucu gastrit oluşur. Gastrit mide bulantısı, karın ağrısı, mide ekşimesi gibi belirtilerle kişinin hayatını kabusa çevirebilir. Peki neden gastrit oluyoruz? Gastrit vücutta hangi belirtileri gösteriyor? Gastritin tedavisi var mı? Gastrit nasıl teşhis edilir? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için haberimizde derledik...



Midemizin iç yüzeyinde gastrik mukoza olarak isimlendirilen bir zar vardır. Bu zar iltihaplanırsa gastrit oluşur.

Gastrit neden oluşuyor?

Midemiz yiyecekler için tampon vazifesindedir. Yiyecekler midede birbirine karıştırılır ve asidik mide suyuyla sindirilir. Mide diyetle alınan proteinleri parçalayan sindirim enzimlerini salgılar. Mide mukozasındaki çok sayıdaki bez mide suyunu üretir. Mide mukozası asidik yapıdaki mide suyundan korunmak için özelleşmiş hücrelerinden mide iç yüzeyini kaplayan ince viskoz bir mukus üretir. Çeşitli faktörler bu koruyucu mukus katmanına saldırabilir veya çok fazla mide asidi üretimine sebep olabilir. Bu yüzden de gastrit ortaya çıkar.

Gastrit vücutta hangi belirtilere sebep olur?

Akut gastritte aniden başlayan karın ağrısı görülür. Ağrıyan bölgeye baskı yapıldığında ağrı artar. Ayrıca sırt ağrısı, mide bulantısı, kusma, iştahta azalma, sürekli geğirme, karında doluluk hissi, şişkinlik, kanlı kusma, kahve telvesi şeklinde kusma, kanda dışkı, siyah dışkı ve mide ekşimesi de görülür. Kronik gastritte ise hastada dolgunluk, şişkinlik, geğirme gibi hafif tarzda belirtiler görülür. Ancak kronik gastrit önemsenmeyip tedavi yoluna gidilmezse mide ülseri, onikiparmak bağırsağı ülseri, mide kanseri gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir.

Gastrit teşhisi nasıl konur?

Hastanın öyküsünü dinleyen doktor, hastanın şikayetlerine, tıbbi geçmişine, aldığı ilaçlara, yemek yeme alışkanlıklarına, alkol ve sigara kullanımına dair bilgi edinir. Fiziki muayene gerçekleştirilir. Fiziki muayene sırasında karnına dokunulduğunda ağrı olup olmadığına bakılır. Üst karın bölgesi ultrasonografi ile incelenir. Midede delinme şüphesi varsa röntgen filmi çekilir. Kesin tanı için endoskopi incelemesi sonucunda konur. Gerek varsa endoskopi incelemesi sırasında mideden doku örneği alınır. Vücuttaki iltihap ve patojenleri tespit etmek için kan testleri de hastaya yapılabilir.

Gastrit nasıl tedavi edilir?

Gastrit herhangi bir ilaç tedavisine gerek duyulmadan beslenme önlemleriyle tedavi edilebilir. Bu değişiklikler yeterli gelmezse tedaviye çeşitli ilaçlar eşlik edebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.