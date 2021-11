Namaz kılarken hangi sureler okunabilir?

Aklı baliğ olan her Müslümana 5 vakit namaz farzdır. Namaz kılarken okunan sureleri bilmek ve doğru telaffuz etmek çok önemlidir. Sizler için namaz kılarken okunabilecek sureleri araştırdık...

Allah Bakara Suresi 110. ayette "Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür." buyurur. Günde beş vakit namaz kılmak aklı baliğ olan her Müslümana farzdır.

Namaz kılarken Fatiha suresinden sonra okunan kısa surelere zammı sure denir. Zammı sure okurken en az 3 ayet uzunluğunda olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca yine sünnete göre bırakılan yerden diğer rekatta sureye devam etmek gerekir. 33 harf uzunluğuna sahip bir ayet de zammı sure olarak okunabilir.

Birinci rekatta okunan sureden sonra ikinci rekata geçildiğinde ilk rekattakinin altından bir sure okunması mühimdir. Yani ikinci rekatta okunan sure, birinci rekatta okunan surenin hep aşağısında olmalı, yukarısında olmamalıdır. Atlayarak sure okumak istiyorsanız arada bir sure değil iki ya da daha fazla sure atlamanız gerekir.

Zammı sure sıralaması; Fatiha Suresi, Fil Suresi, Kureyş Suresi, Maun Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlâs Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi, Ayet-el Kürsi

Fatiha suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin 2- Errahmânir'rahim 3- Mâliki yevmiddin 4- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în 5- İhdinessırâtel müstakîm 6- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fil suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl 2- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl 3- Ve ersele aleyhim dayran ebâbîl 4- Termîhim bihicâratin min siccîl 5- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

Kureyş suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li'î lâfi Kurayş'in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt 4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

Maun suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn 2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm 3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn 4- Feveylün lilmüsallîn 5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn 6- Ellezîne hüm yürâûne 7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Kevser suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna a'taynakelkevser. 2- Fesalli lirabbike venhar. 3- İnne şanieke hüvel'ebter

Kafirun suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Gul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ a'büdü mâ ta'büdûn 3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd 4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm 5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd 6- Leküm dînüküm veliye dîn

Nasr suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Tebbet suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb 2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb 3- Seyeslâ nâren zâte leheb 4- Vemraetühû hammâletelhatab 5- Fî cî dihâ hablün min mesed

İhlas suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Felak suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e'ûzü birabbil felak 2- Min şerri mâ halak 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab 4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nas suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e'ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6- Minelcinneti vennâs





