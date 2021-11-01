Beyaz Ev ile Kremlin arasında gizli görüşme iddiası

New York Times gazetesi, Beyaz Ev'in siber güvenlik konusunda Kremlin ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia etti.

Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Beyaz Ev Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Anne Neuberger, Kremlin'deki mevkidaşı ile bir dizi çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Amerikan tarafının görüşmeler sırasında Rusya'ya ABD'ye saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarının isimlerini ve diğer bilgileri verdiği ileri sürüldü.

Gazeteye konuşan kaynaklar ayrıca Washington'un, siber suçlular hakkındaki bilgiler iletildikten sonra Rusya'da tutuklamaların yapılmasını umduğunu ifade etti. Bürokratlardan biri, ABD'nin bu şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siber suçlarla mücadeleye hazır olduğu konusundaki açıklamalarında ne derece ciddi olduğunu kontrol etmek istediğini anlattı.

Haberde ayrıca Rusya ve ABD'nin son yıllarda silah kontrolü alanında da ciddi istişarelerde bulunduğu aktarıldı. Moskova'nın İran ile nükleer anlaşma olarak adı geçen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönülmesi konusunda Washington ile ortak tutum içinde olduğunu anlatan kaynaklar, bununla birlikte Rusya'nın farklı alanlarda ‘işlerin içine ettiğini' iddia etti

Daha önce ABD, son yıllardaki bir dizi büyük siber saldırıların arkasında Rus bilgisayar korsanlarının bulunabileceğini ileri sürerek Moskova'dan bu kişilere karşı tedbirler almasını talep etmişti.

İddiaya konu saldırılar, Teksas merkezli bilişim şirketi SolarWinds'in geliştirdiği ağ yönetim yazılımına müdahale ederek, aralarında hükümet kurumlarının da yer aldığı bazı önemli kurumların sistemlerine erişim sağlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.