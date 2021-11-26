Mutfakta kullanılan bıçak çeşitlerini biliyor musunuz?

Yemek yapmak için kullanacağımız malzemeler kadar bıçaklar da önemlidir. Bıçakla malzemeleri tek tek doğrar ve onları yemek haline getiririz. Peki sık sık kullandığımız bıçaklara tam olarak ne işe yarıyor? Sizler için araştırdık...



Bıçaklar mutfağımızın olmazsa olmaz araçlarındandır. Onlarla sebzelerimizi, meyvelerimizi, etlerimizi doğrar yenilecek hale getiririz. Piyasada çeşit çeşit bıçaklar satılır. Peki hangisi tam olarak ne işe yarıyor?

Et bıçağı

Bu bıçakların metal kısımlarının uzunluğu 20-40 cm'dir. Et bıçakları son derece keskindir. Kümes hayvanları, kızartılmış etler, pastırma ve başka tür pişmiş büyük etleri ince ince kesmek ve dilimlemek için ideal seçilmesi gereken bıçak türü bu türdür.

Sıyırma bıçağı

Bu bıçakların metal kısımları 12-20 cm'dir. Sıyırma bıçakları, deriyi etten ayırır, eti kemikten ayırır. Kemikli tavuk, hindi gibi kümes hayvanlarının etlerini kemikleriyle birlikte kesmek için de kullanılabilirler. Sağlam ve bükülmez bir yapıda olan bu bıçaklar evinizde mutlaka bulunmalıdır.

Ekmek bıçağı

Ekmek bıçağı diğer bıçaklara nazaran biraz daha geniştir. Metal kısmı 30-35 cm. arasındadır. Tırtıklı bir yapıdadır. Bu yapısı sayesinde ekmek, kek, sandviç gibi unla hazırlanmış hamur işlerini keserken dağılmasının ve ezilmesinin önüne geçer.

Peynir bıçağı

Bu bıçakların metal kısımları 10-15 cm.'dir. Peynir bıçaklarının yapısı peynirlerin bıçağa yapışmaması için deliklidir ve kestikten sonra da bir çatala ihtiyaç duymadan servis yapılabilmesi için sivri üçlu olarak tasarlanmıştır.

Meyve bıçağı

Bu bıçakların metal kısmı 5-10 cm.'dir. Günlük kullanımda en çok tercih edilen bıçak çeşididir. Yemek yapmaya yeni başlayanlar, küçük ve kavraması kolay diye sebze ve ekmek doğrarken dahi meyve bıçaklarını kullanıyor. Fakat meyve bıçakları bu iş için tasarlanmadığı için daha fazla çaba sarf edilmesine neden oluyor.

Satır

Satırın metal kısmı 15-20 cm.'dir. Satır oldukça ağır bir bıçaktır. İri kemikli kırmızı etleri dahi kolay bir şekilde keser. Satırı kullanırken çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü kolay bir şekilde elinizin kesilmesine neden olabilir.

Şef bıçağı

Şef bıçaklarının tasarımına göre metal kısmının genişliği değişir. Genel olarak metal kısımlarının genişliği 22-35 cm. arası olan bir bıçaktır. Her şefin kendine ait, belli boyutlarda ve özel tutma sapına sahip şef bıçağı vardır. Sürekli el altında bulunan bu bıçaklar ergonomik yapısı birçok kesme ve doğrama işlemine uygun olarak kavisli bir şekildedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.