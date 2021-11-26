Balkanlar'da anlamlı dayanışma

Balkanların iki kardeş ülkesi Kosova ve Arnavutluk hükümetleri bugün Arnavutluk’un Elbasan şehrinde bir araya geldiler. Ortak toplantıda 15'e yakın anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Balkanların iki kardeş ülkesi Kosova ve Arnavutluk hükümetleri bugün Arnavutluk'un Elbasan şehrinde bir araya geldiler.

İki ülkenin Başbakanları Edi Rama ve Albin Kurti arasında yapılacak görüşmeden sonra alınan kararlar bir basın toplantısıyla açıklanacak.

Arnavutluk ve Kosova hükümetlerinin, kendi ülkelerinde oturma izinlerinin sağlanmasını kolaylaştıracak ve sosyal güvenlik katkılarını tanıyacak anlaşmalar imzalamaları bekleniyor.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Beledi Çuçi daha önce yaptığı açıklamada, Kosova vatandaşlarının tek bir başvuru ile daha az sayıda belgeyi ihtiyaç duyarak Arnavutluk'ta beş yıllık oturma ve çalışma izni alabileceklerini duyurmuştu.

Kosova'da yaşayan Arnavutlar da ilgili izinleri almak için daha az gereksinimle karşı karşıya kalacaklar.

Bu arada, Maliye Bakanlığı'na göre, sosyal güvenlik katkı paylarının karşılıkı olarak tanınması, her iki ülkede de doğum izninde olanlar, iş kazası geçirenler ve ayrıca maluliyet maaşı alanlar için de fayda sağlayacak.

Bu, Kosova ve Arnavutluk hükümetleri arasındaki yedinci toplantı olacak. Rama hükümetinin son sekiz yıl boyunca ikisi arasında bir dizi anlaşma imzalanmış olsa da, bunların somut faydaları sorgulanabilir.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Rama'yı Karadağ ve Bosna-Hersek'in katılmayı reddettiği Açık Balkan gibi tartışmalı bölgesel girişimler kurmaya zorlamak yerine Kosova ile ikili ilişkilere öncelik vermeye çağırdı.

Bu arada her iki ülkenin siyasi uzmanları, hükümetlerin Açık Balkanlar bölgesel girişimi üzerindeki farklılıklardan kaçınmasını ve ikili ilişkileri ilerletmeye odaklanmasını tavsiye ettiler.

Bu, iki hükümetin yedinci ortak toplantısını teşkil ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.