Mürver yağ yakımına yardımcı oluyor!

Mürveri yivdin ismiyle de tanınır. Bu bitki Adoxaceae familyasından 5 ile 30 arasında türü bulunan çalı ve ağaççıkları oluşturan bir cinstir. Gelin mürveri daha yakından tanıyalım...



Mürver önceleri hanımeligiller familyası içerisinde değerlendiriliyordu. Fakat son yıllarda Adoxaceae familyasıyla kesin genetik akrabalığı ortaya çıkan mürver yivdin, patlangıç, mindiraç, sultanotu, telligelin, mındar ağ, melesir, kara mürver isimleriyle de tanınıyor. İngilizce'de çiçeğine ''elderflower'', meyvesine ''elderberry'' deniyor.

Mürver çok yıllık çiçekli bir bitkidir. Mavi, bordo ve siyaha kaçan bordo renklerinde meyvelere sahiptir. Bu meyvelerin tadı hafif mayhoş ve hafif tatlıdır. Yaprakları, çiçekleri, ağaç kabukları tüketilebiliyor. Fakat yapraklarında bazen zehirli maddeler bulunabildiği için kullanmadan önce mutlaka doktora danışmak gerekiyor. Mürver ağacının beyaz veya sarıya kaçan beyaz renklerde çiçekleri vardır. Bu çiçeklerden çay, şerbet, dondurma, krem yapılabiliyor.

Mürver ve mürver çiçeğinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Mürver meyvesinden ve mürver çiçeğinden yapılan şerbetler emziren annelerin sütünün artmasını sağlar.

Mide hastalıklarında veya mide ağrılarında mürver meyvesi ve çiçeği, ağrı kesici özellikleri sayesinde kullanılır. Ağrıların geçmesine yardımcı olur, hastalıkların tedavisine ise destek olur.

Mürver ağacının kabukları kaynatılarak düzenli ve belli miktarlarda içilirse kabızlık şikayetleri azalır ve bağırsak hareketleri daha düzenli bir hale gelir.

Mürver içinde bulunan A vitamini, C vitamini ve B vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıkları daha kolay bir şekilde geçirmenize, daha zor yakalanmanıza destek olur.

Mürver ayrıca idrar ve balgam söktürücü bir özelliğe de sahiptir. Terletici özelliği de olan mürver ateşli hastalıklarda, grip, zatürre gibi hastalıklarda da kullanılır. Düzenli kullanımda yağ yakımına ve kilo vermeye yardımcı olur. Mürverin yaprakları ciltteki açık ve derin yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine de destekçidir.

Mürver ve mürver çiçeği nasıl tüketilmeli?

Mürverin meyvesi ezilerek reçel yapımında kullanılabilir. Tatlıların içerisinde de kullanabileb mürver reçeli, mayhoş bir tada sahiptir. Mürver bitkisinin meyvelerinden çay ve özellikle boğaz ağrılarına iyi gelebilen şuruplar hazırlanır. Çiçeklerinden şerbet yapılır ve çay demlenir. Çiçekleri bal ve limonla tatlandırılarak içilebilir. Mürver ağacının kabukları ise kaynatılarak tüketilebilir. Yapraklarından lapa hazırlanarak cilt yaralarının üzerine uygulanabilir.

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