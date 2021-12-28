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Caner Erkin'e ne ceza verildi? Caner Erkin ne yapmıştı?
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TIMETURK / SPOR / Caner Erkin'e ne ceza verildi? Caner Erkin ne yapmıştı?

Caner Erkin'e ne ceza verildi? Caner Erkin ne yapmıştı?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını açıkladı. Caner Erkin kimdir? Caner Erkin ne yapmıştı?

57 Dakika Önce
2021-12-28 21:24:03
Caner Erkin'e ne ceza verildi? Caner Erkin ne yapmıştı?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'e 3 maç ceza verdi. Türk Telekom

PFDK nedir?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik direktör, antrenör, yönetici, müsabaka görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlamaktadır.

Caner Erkin kimdir?

4 Ekim 1988'de Edremit, Balıkesir doğumlu. Caner Erkin şimdiye kadar Zico, Frank Rijkaard, Valeri Gazzaev, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vítor Pereira ve Şenol Güneş gibi teknik direktörler ile çalıştı.
Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'a gitti. Son olarak Fatih Karagümrük forması ile mücadele ediyor Türk Telekom

Caner Erkin ne yapmıştı?

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşmasında Penaltı ve kırmızı kart kararının ardından Caner Erkin adeta çılgına döndü. Deneyimli oyuncu hakem Erkan Özdamar'a şiddetli itirazda bulunmuştu.tirazlarını devam ettiren 33 yaşında futbolcu, direkt kırmızı kart gördü. Ev sahibi Fatih Karagümrük böylece aynı dakikada 9 kişi kaldı.
Hakemle diyaloğa girmişti. hakemin “İtiraza devam mı ediyorsun?” şeklindeki sözlerine "Ediyorum lan ne olacak?” karşılığını vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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