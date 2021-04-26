Koronavirüs pandemisi sürecinde yoğun mesai harcayan ve virüsü kapma olasılığı oldukça yüksek olan mahalle muhtarları ile ilgili gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan muhtarların aşılanmasına aşılanacağını duyurdu. Peki muhtarlar aşı randevusu ne zaman alabilecek? Muhtar korona aşı randevusu başladı mı? Muhtarlar Covid aşı randevusu ne zaman alacak? Muhtarlar ne zaman korona aşısı olacak?

Koronavirüs pandemisi sürecinde yoğun mesai harcayan ve virüsü kapma olasılığı oldukça yüksek olan mahalle muhtarları ile ilgili gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan muhtarların aşılanmasına aşılanacağını duyurdu. Peki muhtarlar aşı randevusu ne zaman alabilecek? Muhtar korona aşı randevusu başladı mı? Muhtarlar Covid aşı randevusu ne zaman alacak? Muhtarlar ne zaman korona aşısı olacak?

Muhtarlar aşı randevusu ne zaman alabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan vaka sayılarından sonra alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan tam kapanmaya gidildiğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında muhtaralara da müjde verdi. Salgın döneminde en önlerde yer alan mahalle muhtarlarının aşılanmasına başlanacağı açıklandı. Muhtarlar aşı randevusu ne zaman alabilecek? Muhtar korona aşı randevusu başladı mı? Muhtarlar Covid aşı randevusu ne zaman alacak? Muhtarlar ne zaman korona aşısı olacak?

Muhtar korona aşı randevusu başladı mı?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra muhtarlar aşı randevusunu ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. Muhtarlara bir kaç gün içinde aşı tanımlaması yapılacağı tahmin ediliyor. Güncel açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak.

Muhtar nedir?

Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişidir. Kökeni Arapçadır ve "seçilmiş kişi" anlamına gelir. Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler. Türkiye'de muhtarların görev süresi 5 yıldır.

İşte tam kapanma ile alınan yeni tedbirler

* 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

* Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

* Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

* Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

* Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecek.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.