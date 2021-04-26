Kripto paralar mal mı varlık mı?

Borsaya yeni gelen yatırımcılar için son günler biraz zorlu geçiyor olabilir. Yatırımcıların yoğun para çekme talebinin borsaları zorladığı bu yüzden riskin devam ettiği kabul ediliyor.

ABD Başkanı Biden seçileli yaklaşık 5 ay oldu. İlk uluslararası toplantıyı, iklim zirvesini toplayarak geçen hafta gerçekleştirdi. 22-23 Nisan'da online yapılan zirvede Biden, “Dünyadaki hiçbir ülke bu sorunu yalnız başına çözemez. Hep beraber harekete geçmeliyiz. Başka bir seçeneğimiz yok, bunu yapmalıyız” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değil. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yük paylaşımının adil bir şekilde yapılması iklim değişikliği ile mücadeleyi güçlendirecektir" demişti.

Vakalar gerilemesi ve atılacak adımlar

Zirvenin ardından Biden yurtiçi işlerine ağırlık verirken her yıl 24 Nisan'da gündeme gelen 1915 Ermeni göçünde yaşananlar için yazılı bir açıklama yaparak "Osmanlı Devletinin Ermenilere karşı yaptığı soykırım" ifadesini kullandı. ABD ile ilişkiler için iyi bir adım olmadığı görülen bu açıklamaya karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında cevapladı. Bu arada vaka sayılarında günlük 60 binli rakamlardan 30 binli rakamlara gerileme sonrasında yeni önlemlerin alınması beklenmiyor. Ancak Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olup-olmayacağı da kritik nokta.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde değerlenme

Geçen hafta, yurtiçi piyasalarda haftanın ilk 4 günü işlem vardı. 23 Nisan tatilinde USDTRY'nin 8 kuruş daha değer kaybederek haftayı 8.38'den kapattığı görüldü. Dolayısıyla ABD ile gerilen durumun bir kısmının o gün fiyatlandığı söylenebilir. Bu sabah kur 5 kuruş daha değer kaybederek 8.43'e ulaştı. Bunun Türkiye'ye özel bir durum olduğu, Türkiye piyasalarının kapanmasından beri geçen kısa sürede dolar endeksinin yüzde 0.6 değer kaybı yaşaması ve Avrupa'daki gelişmekte olan ülke paralarının ortalamada yüzde 1.0 değer kazanmasından görebilmek mümkün.

Kriptolar haftaya yükselişle başladı

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; haftasonu bir önemli gelişme de Türkiye kripto para borsalarından Thodex'in ardından Vebitcoin ve Sistemkoin sitelerini erişime kapattı. Goldexco.in ise kapatıldığı haberlerine karşın faaliyette olduğunu duyurdu. Yatırımcıların yoğun para çekme talebinin borsaları zorladığı bu yüzden riskin devam ettiği kabul ediliyor. Basındaki haberlere göre; Türkiye kripto paraları 'varlık' ya da 'mal' olarak tanımlama yolunda. Denetim güçlenecek ve vergi devreye girecek. Son 24 saat verilerine göre; Türkiye'nin büyük iki borsası Paribu yüzde 6 artışla 800 milyon dolarlık hacim gerçekleştirirken BTC Turk yüzde 35 artışla 488 milyon dolarlık hacim gerçekleştirdi. Bitcoin başta olmak üzere kriptoların haftaya yükselişle başladığını belirtelim.

Yeni yatırımcı için zorlu dönem

Borsaya yeni gelen yatırımcılar için son günler biraz zorlu geçiyor olabilir. Zira 5 Nisan'da BIST Tüm-100 Endeksi 5641.7 seviyesinden kapanırken 13 işgünü sonunda 22 Nisan 2021'de 4724.79 seviyesinden yani % 16.3 aşağıdan kapandı. Oysa aynı sürede Banka Endeksi yüzde 2.3 düşerken BIST100 Endeksi yüzde 6.7 düştü. Teknoloji Endeksi de aynı sürede % 12 düşüş ile öne çıkan bir sektör oldu. Banka Endeksinin ve BIST100 Endeksinin önemli desteklerde olduğunu hatırlatmak gerek.

Gözler FED toplantısında

Yeni haftaya başlarken Türkiye'ye ilişkin meselelerin dışında yurt dışının iyimserliğini sürdürdüğünü görmek mümkün. Asya borsalarında artış söz konusu. Veri olarak Almanya IFO endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri gözüküyor. Haftanın olayı Çarşamba FED toplantısı sonrasındaki açıklamalar olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.