Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara hangi caminin imamı? Muhsin Kara hangi camide, nerede görevli? Suudi Arabistan'da düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”da son 4 arasına kalarak adını finale yazdıran Muhsin Kara'nın kim olduğu merak ediliyordu. Mushin Kara yarışmadan birinci olarak ayrıldı. Okuduğu ezan ile izleyenleri duygulandıran Muhsin Kara'nın hangi camide imamlık yaptığı merak edilmeye başlandı. İşte İmam Muhsin Kara'nın hayatı ve biyografisi...

Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara hangi caminin imamı? Muhsin Kara hangi camide, nerede görevli? Suudi Arabistan'da düzenlenen “Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”da son 4 arasına kalarak adını finale yazdıran Muhsin Kara'nın kim olduğu merak ediliyordu. Mushin Kara yarışmadan birinci olarak ayrıldı. Okuduğu ezan ile izleyenleri duygulandıran Muhsin Kara'nın hangi camide imamlık yaptığı merak edilmeye başlandı. İşte İmam Muhsin Kara'nın hayatı ve biyografisi...

2019 yılından bu yana Suudi Arabistan'da düzenlenen “Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na Türk yarışmacılar damga vurdu. 4 kişilik finale adını yazdıran finalistler arasında Muhsin Kara ve Alpcan Çelik yer alıyordu. Yarışmacılarımızdan sevindiren haber geldi. Mushin Kara yarışmayı birinci olarak tamamladı. İkinci ise Alpcan Çelik oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarışmayı birincilikle bitiren Muhsn Kara'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Muhsin Kara hangi caminin imamı?

Suudi Arabistan'da yapılan “Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nın birincisi Muhsin Kara, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camii'nde imamlık yapmaktadır.

Muhsin Kara kimdir?

Muhsin Kara aslen Van Ercişli'dir. 32 yaşında olan Muhsin Kara Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapmaktadır.

Erciş İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Mısır'da 2 yıl Arapça ve makam eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul'da özel bir radyoda bir yıl müzik yönetmenliği yapan Kara diyanet bağlı camide görevini yerine getiriyor.

İmam Muhsin Kara Suudi Arabistan televizyonunda yayınlanan Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda sesi ve duygu yüklü tınısıla dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Musin Kara 4 kişilil finale adını yazdıramıştı. Ardından yapılan finalde ise Mushin Kara birinciliği kazandı.

Muhsin Kara TRT 1 ekranında yayınlanan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na da katılmıştı.

Kara daha önce verdiği bir demecinde 2010'da Türkiye genelinde imam hatipler arasında düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda ikinci olduğunu söylemişti.

Bu başarının kendisine gurur verdiğini anlatan Kara, "Yarışmadan elde ettiğim gelirle birlikte motosikletimi ve tablet bilgisayarımı satarak Mısır'a gittim ve burada Arapça ve makam eğitimi gördüm. Sonrasında ailem de bana maddi destekte bulunarak eğitimimi tamamlamama vesile oldu." dedi.

Erdoğan'dan Mushin Kara'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan görüşmede, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Daha önce de TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış. Maşallah" ifadelerini kullandı.

Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım" dedi.

Mushin Kara 2 milyon riyal ödül kazandı

Ezan kategorisinde, iki Türk yarışmacı Muhsin Kara ve Albijan Çelik birinci ve ikinci oldu. Kara, birinci olarak 2 milyon Suudi Arabistan riyali ve Çelik ise ikinci olarak 1 milyon Suudi Arabistan riyali kazandı. Üçüncülük, 500 bin Suudi Arabistan riyali alan Suudi yarışmacı Abdul Rahman bin Adel'e giderken, diğer Suudi yarışmacı Anas Al-Rahili de dördüncü olarak 250 bin Suudi Arabistan riyali kazandı.