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TIMETURK / GENEL / 2 milyon Suudi riyali ne kadar? 2 milyon Suudi Arabistan riyali kaç TL? 1 milyon riyal kaç lira?

2 milyon Suudi riyali ne kadar? 2 milyon Suudi Arabistan riyali kaç TL? 1 milyon riyal kaç lira?

2 milyon Suudi riyali ne kadar? 2 milyon Suudi Arabistan riyali kaç TL? 1 milyon riyal kaç lira? Suudi Arabistan'da bir kanalda düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na Türkiye'den iki yarışmacı damgasını vurdu. Daha önce TRT'de düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan imam Muhsin Kara 1’inci oldu. İkinci ise imam Alpcan Çelik oldu. Birinciye 2 milyon Suudi riyali, ikinciye ise 1 milyon Suudi Arabistan riyali ödül verildi. Yarışmanın ardından verilen 1 milyon, ve iki milyon riyalin kaç TL ettiği ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

2 Saat Önce
2022-04-22 17:02:19
2 milyon Suudi riyali ne kadar? 2 milyon Suudi Arabistan riyali kaç TL? 1 milyon riyal kaç lira?

2 milyon Suudi riyali ne kadar? 2 milyon Suudi Arabistan riyali kaç TL? 1 milyon riyal kaç lira? Suudi Arabistan'da bir kanalda düzenlenen “Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na Türkiye'den iki yarışmacı damgasını vurdu. Daha önce TRT'de düzenlenen “Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan imam Muhsin Kara 1'inci oldu. İkinci ise imam Alpcan Çelik oldu. Birinciye 2 milyon Suudi riyali, ikinciye ise 1 milyon Suudi Arabistan riyali ödül verildi. Yarışmanın ardından verilen 1 milyon, ve iki milyon riyalin kaç TL ettiği ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen yarışmaya Türkiye'den iki yarışmacı damgasını vurdu. Okudukları ezan ile jüri üyelerini kendilerine hayran bırakan Türk yarışmacılar birincilik ve ikinciliği paylaştı. Daha önce TRT1'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikinci olan imam Muhsin Kara Suudi Arabistan'da birinci oldu. İkinci ise imam Alpcan Çelik oldu. Yarışmada birinci ve ikincilere de para ödülü verildi. Mushin Kara 2 milyon Suudi Arabistan riyali, Alpcan Çelik se 1 milyon Suudi Riyali hediye aldı.

2 milyon Suudi riyali ne kadar?

2 milyon Suudi Arabistan Riyali 7.867.698,15 Türk Lirası yapmaktadır. 1 riyal 3,93 Türk Lirasıdır.

2 milyon Suudi Arabistan riyali kaç TL?

1 Suudi Arabistan riyalinin güncel değeri 3,93 TL'dir. Bu orandan hesaplandığı zaman 2 milyon Suudi Arabistan riyali 7.867.698,15 TL'ye tekabul eder.

1 milyon riyal kaç lira?

İkinci olan imam Alpcan Çelik ise 1 milyon Suudi riyali ödülü kazandı. 1 milyon Suudi Arabistan Riyali 3.933.641,09 TL'dir.

Muhsin Kara hangi caminin imamı?

Suudi Arabistan'da düzenlenen yarışmada birinci olan Mushsin Kara Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camii'nde görev yapıyor.

Alpcan Çelik hangi caminin imamı?

Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında yapılan “Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda ikinci olan Alpcan Çelik İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Emirgan Hamid-i Evvel Camii'nde görev yapıyor.

Erdoğan'dan Mushin Kara'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan görüşmede, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Daha önce de TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış. Maşallah" ifadelerini kullandı.

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