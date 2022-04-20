İmam Muhsin Kara kim? Muhsin Kara hangi camide görevli? Muhsin Kara hangi caminin imamı? Suudi Arabistan'da “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi. Bu yarışmada Ercişli imam Muhsin Kara finale kalma başarısı gösterdi. Okuduğu ezan ve Kur'an ile jüri üyelerinden tam not alan Muhsin Kara 4 kişi ile birlikte finale adını yazdırdı. Kara, dinleyenlere duygulu anlar yaşatırken finale yükselmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Ezan yarışmasında ilk 4'e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun' dedi. Muhsin Kara'nın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Muhsin Kara kimdir?

İmam Muhsin Kara kim? Muhsin Kara hangi camide görevli? Muhsin Kara hangi caminin imamı? Suudi Arabistan'da “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Bu yarışmada Ercişli imam Muhsin Kara finale kalma başarısı gösterdi. Okuduğu ezan ve Kur'an ile jüri üyelerinden tam not alan Muhsin Kara 4 kişi ile birlikte finale adını yazdırdı. Kara, dinleyenlere duygulu anlar yaşatırken finale yükselmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ezan yarışmasında ilk 4'e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun" dedi. Muhsin Kara'nın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Muhsin Kara kimdir?

Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi. Bu yarışmaya Türk imam Muhsin Kara da katıldı. Mushin Kara yarışmada seslendirdiği ezan ile dinleyenlerin tüylerini diken diken etmeyi başardı. Jüri üyelerinden tam not almayı başaran Muhsin Kara yarışmada adını finale yazdırdı. Muhsin Kara yarışmada 4 diğer finalist ile birlikte birinci olmak için yarışacak.

İmam Muhsin Kara kimdir?

Muhsin Kara 1990 yılında Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Muhsin Kara TRT 1 ekranında yayınlanan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na da katlmış, sesi ve duygusu ile jüri üyelerinin beğenisini toplamıştı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasına" katılan Muhsin Kara adını 4 kşilik finale yazdırmayı başardı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu'nda Solist olarak görev yapıyordu. Kara, yurt içi ve dışındaki organizasyonlarda Kur'an-ı Kerim ile ilahiler seslendiriyor.

Muhsin Kara din ve tasavvuf eğitimi ile dikkatleri çekiyor. Kara Mısır ve Türkiye'de eğitimler almıştır.

Muhsin Kara Erciş İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Mısır'da 2 yıl Arapça ve makam eğitimi aldı.

Daha sonra İstanbul'da özel bir radyoda bir yıl müzik yönetmenliği yapan Kara, Kayseri'deki Akkışla Merkez Camisi'nde imam hatip olarak görev yapmıştır.

Kara daha önce AA'ya verdiği bir ropörtajında 2010'da Türkiye genelinde imam hatipler arasında düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda ikinci olduğunu söyledi.

Kara, "Yarışmadan elde ettiğim gelirle birlikte motosikletimi ve tablet bilgisayarımı satarak Mısır'a gittim ve burada Arapça ve makam eğitimi gördüm. Sonrasında ailem de bana maddi destekte bulunarak eğitimimi tamamlamama vesile oldu." dedi.

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