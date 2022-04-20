Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara hangi caminin imamı? Ezan yarışmasında finale kalan Muhsin Kara kaçıncı oldu? Suudi Arabistan'da yapılan Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda sesi ve tınısıyla jüri üyelerini kendine hayran bırakan imam Muhsin Kara finale kaldı. İlk 4 yarışmacının arasına giren Muhsin Kara yarışma sonrası yaptığı açıklamada 'İlk 4'e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun' dedi.

Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara hangi caminin imamı? Ezan yarışmasında finale kalan Muhsin Kara kaçıncı oldu? Suudi Arabistan'da yapılan Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda sesi ve tınısıyla jüri üyelerini kendine hayran bırakan imam Muhsin Kara finale kaldı. İlk 4 yarışmacının arasına giren Muhsin Kara yarışma sonrası yaptığı açıklamada "İlk 4'e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun" dedi.

Muhsin Kara hangi caminin imamı?

Ezan ve Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında sesiyle jüri üyelerini hayran bırakan Muhsin Kara ilk 4 yarışmacı arasına girerek finale kaldı. İmam Muhsin Kara Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapmaktadır.

Muhsin Kara kimdir?

Muhsin Kara Van Ercişli'dir.

Muhsin Kara 32 yaşındadır.

İmam Muhsin Kara Suudi Arabistan televizyonunda yayınlanan Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda finale kalma başarısı gösterdi. Sesi ve duygu yüklü tınısıla dinleyenleri kendine hayran bırakan Musin Kara 4 kişilil finale adını yazdırdı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Kara, "Ezan yarışmasında ilk 4'e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun" ifadelerine yer verdi.

Muhsin Kara TRT 1 ekranında yayınlanan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na da katılmıştı.

Erciş İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Mısır'da 2 yıl Arapça ve makam eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul'da özel bir radyoda bir yıl müzik yönetmenliği yapan Kara Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapmaktadır.

Kara daha önce verdiği bir demecinde 2010'da Türkiye genelinde imam hatipler arasında düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda ikinci olduğunu söylemişti.

Bu başarının kendisine gurur verdiğini anlatan Kara, "Yarışmadan elde ettiğim gelirle birlikte motosikletimi ve tablet bilgisayarımı satarak Mısır'a gittim ve burada Arapça ve makam eğitimi gördüm. Sonrasında ailem de bana maddi destekte bulunarak eğitimimi tamamlamama vesile oldu." dedi. .