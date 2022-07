Mirel Okumuş kimdir? Mirel Okumuş ile Justin Prentice evlendi mi? Justin Prentice kimdir? İStanbul Boğazı'nda görkemli bir düğün yapıldı. Düğünde ABD'li ünlü oyuncu Justin Prentice ile Mirel Okumuş hayatlarını birleştirdi. Dünyaca ünlü 'Ölmek İçin On Üç Sebep' adlı dizinin başrol oyuncusu olan Justin Prentice uzun süredir Türk sevgilisi Mirel Okumuş ile birlikteydi. Mirel Okumuş'un kim olduğu da magazin severler tarafından araştırılmaya başlandı.

İstanbul Boğazı'nda yapılan görkemli bir düğünle dünya evine giren Mirel Okumuş-Justin Prentice çifti düğünün ardından İstanbul'un turistik yerlerini gezdi. Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu olan Justin Prentice son zamanların en popüler dizilerinden "Ölmek İçin On Üç Sebep"in başrol oyuncusu.

Mirel Okumuş kimdir?

Mirel Okumuş ile ünlü oyuncu Justin Prentice'in uzun süren birlikteliği vardı. Uzun süre birlikte olan çift hayatlarını birleştirme kararı aldı. Düğün yeri olarak da İstanbul seçildi. Mirel Okumuş İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Enstitüsü mezunudur. Pek çok moda tasarımı bulunan ve bu alanda ödüller alan Mirel Okumuş ABD'nin Los Angeles kentinde yaşıyor. Okumuş, İTÜ Fashion Show 2019'da hazırladığı tasarımla birinci seçilmişti.

Justin Prentice kimdir?

Justin Prentice 25 Mart 1994'te dünyaya geldi. Justin Prentice Amerikalı bir aktör.

En iyi Netflix dizisi 13 Reasons Why'ın (Ölmek İçin On Üç Sebep) ana antagonisti Bryce Walker'ı oynamasıyla tanınır.

Prentice ayrıca ABC sitcom Malibu Country'deki Cash Gallagher rolüyle tanınır.

2017 yılında Prentice, AMC dizisi Preacher'da yer aldı.

Ölmek İçin On Üç Sebep dizisi hakkında

Ölmek İçin On Üç Sebep ya da İngilizce özgün adıyla 13 Reasons Why, Jay Asher'ın aynı adlı romanından Brian Yorkey tarafından Netflix için uyarlanan Amerikan gençlik web televizyon dizisidir. Dizideki olaylar, lise öğrencisi Clay Jensen (Dylan Minnette) ile okuldaki bazı kişilerce cesaretinin kırılması sonucu intihar eden arkadaşı Hannah Baker (Katherine Langford) etrafında dönmektedir. İntiharından hemen önce Hannah tarafından kaydedilen bir kutu dolusu kaset, Hannah'nın intihar edişinin on üç gerekçesini içermektedir. .