Gizli Saklı 7.bölüm (final bölümü) izle | Fox TV Gizli Saklı final bölüm (7.bölüm) tek parça full izle
Gizli Saklı 7.bölüm (final bölümü) izle | Ömrü kısa süren Gizli Saklı dizisinin 7.bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri final kararına çok üzüldü. Finali düğünle biten diziler serisine eklenen Gizli Saklı'nın son bölüm linkini sizler için derledik. İşte Fox TV Gizli Saklı final bölüm (7.bölüm) tek parça full izle...
2022-07-28 12:45:31
Ömrü kısa süren Gizli Saklı dizisinin 7.bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri final kararına çok üzüldü. Finali düğünle biten diziler serisine eklenen Gizli Saklı'nın son bölüm linkini sizler için derledik. İşte Fox TV Gizli Saklı final bölüm (7.bölüm) tek parça full izle...
Gizli Saklı 7.bölüm (final bölümü) izle
Gizli Saklı dizisinin 7. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...
Gizli Saklı dizisi neden erken final yaptı?
Dizinin reyting kurbanı olduğu öne sürülüyor. İzlenme oranları düşük olan dizi için kısa sürede final kararı alındı.
Gizli Saklı dizisi oyuncuları ve rolleri
Sinem Ünsal - Naz Arıca/Yaz Güneş
Şebnem Sönmez - Aynur Arıca
Şinasi Yurtsever - Namık
İdris Nebi Taşkan - Tufan Koşuoğlu
Tardu Flordun - Tarık Koşuoğlu
Ece Dizdar - Nehir Koşuoğlu
Bülent Emrah Parlak - Talat Gültekin
Selçuk Borak - Sadullah Yersiz
Erşan Utku Ölmez - Numan Akyürek
Fulden Akyürek - Günday Akyürek
Adin Külçe - Ömer Koşuoğlu
Ersel Şibil - Ferdi
Emrullah Çakay - Adem Koşuoğlu .
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