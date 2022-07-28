Gizli Saklı 7.bölüm (final bölümü) izle | Fox TV Gizli Saklı final bölüm (7.bölüm) tek parça full izle

Gizli Saklı 7.bölüm (final bölümü) izle | Ömrü kısa süren Gizli Saklı dizisinin 7.bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri final kararına çok üzüldü. Finali düğünle biten diziler serisine eklenen Gizli Saklı'nın son bölüm linkini sizler için derledik. İşte Fox TV Gizli Saklı final bölüm (7.bölüm) tek parça full izle...

Ömrü kısa süren Gizli Saklı dizisinin 7.bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri final kararına çok üzüldü. Finali düğünle biten diziler serisine eklenen Gizli Saklı'nın son bölüm linkini sizler için derledik. İşte Fox TV Gizli Saklı final bölüm (7.bölüm) tek parça full izle...

Gizli Saklı 7.bölüm (final bölümü) izle

Gizli Saklı dizisinin 7. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gizli Saklı dizisi neden erken final yaptı?

Dizinin reyting kurbanı olduğu öne sürülüyor. İzlenme oranları düşük olan dizi için kısa sürede final kararı alındı.

Gizli Saklı dizisi oyuncuları ve rolleri

Sinem Ünsal - Naz Arıca/Yaz Güneş

Şebnem Sönmez - Aynur Arıca

Şinasi Yurtsever - Namık

İdris Nebi Taşkan - Tufan Koşuoğlu

Tardu Flordun - Tarık Koşuoğlu

Ece Dizdar - Nehir Koşuoğlu

Bülent Emrah Parlak - Talat Gültekin

Selçuk Borak - Sadullah Yersiz

Erşan Utku Ölmez - Numan Akyürek

Fulden Akyürek - Günday Akyürek

Adin Külçe - Ömer Koşuoğlu

Ersel Şibil - Ferdi

Emrullah Çakay - Adem Koşuoğlu .