Miraç Kandili bugün mü? Miraç Kandili namazı ne zaman nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı hangi vakitte kılınır? gibi sorular Miraç Kandili yaklaşırken binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Peygamber efendimiz, Hz. Muhammed'in (s.a.s) Allah katında göğe yükselişini ifade eden Miraç Kandili 2022 yılında Şubat ayının son günlerine denk geliyor. Miraç Kandilinde namaz kılmak isteyen vatandaşlar da Miraç Kandili namazının nasıl kılınacağını ve kaç rekat olduğunu araştırıyor.

Miraç gecesi İslam dünyasında çok öenmli bir yere saghiptir. Miraç Kandilinde milyonlarca Müslüman ibadet eder ve günahlarının bağışalanması için Allah'a dua eder. Mübarek 3 ayların başlamasından sonra vatandaşlar 2022 yılında Miraç Kandili'nin ne zaman olduğunu da merak edip araştırıyor.

Miraç Kandili bugün mü?

2022 yılının ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili ülkemizde camilerde ve evlerde çeşitli ibadetlerle ede edildi. Şubat aynın sonunda gelecek olan Miraç Kandili de vatndaşlar tarafından heyecanlaa bekleniyor. 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gece Miraç Kandili olarak eda edilecek.

Miraç Kandili namazı ne zaman nasıl kılınır?

Bu kusal günde namaz kılmak isteyen ve ibadet etmek isteyen Müslümanlar Miraç Kandili namazı ne zaman nasıl kılınır? sorusuna yanıt arıyor.

Miraç Gecesi günü yani gündüz vakitlerinde öğle namazından sonra 4 rekat namaz namaz daha kılınır. Namazın birinci rekatında Fatiha suresinin ardından bir kere Felak suresi, ikinci rekatının ardından bir kere nas suresi, üçüncü rekatının ardından üç kere Kadr suresi ve son olarak dördüncü rekatının ardından ise elli kere İhlas suresi okunup namaz niyaz edilir.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Miraç Kandili namazı kaç rekat kılınır?

Ayrıca Miraç kandilinde tesbih namazı da kılınır. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Miraç Kandili namazı hangi vakitte kılınır?

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

2022 Kandil günleri ne zaman?

01/02 Şubat 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Regaip Kandili

27/28 Şubat 2022 Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç Kandili

17/18 Mart 2022 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Berat Kandili

27/28 Nisan 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Kadir Gecesi

07/08 Ekim 2022 Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Mevlid Kandili

Miraç kandili nedir?

Miraç, İslam mitolojik anlatımlarında, Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

Sonraki yüzyıllarda yazılan miraçnamelerde Ali'ye benzer şekilde, İslam tarihinde Satuk Buğra Han, Ahmed Yesevi ve Celaleddin Rumi gibi Muhammed'den yüzyıllar sonra yaşamış dini/politik şahsiyetler bile miraç hikayelerine dahil edilir. Böylece Alevi kültürü gibi bu kişilerin görüş ve uygulamaları da meşrulaştırılarak İslam kültürünün temel parçaları arasına sokulur ve yüceltilir.

Burak, 17. yy'a ait bir minyatür, Burak ile ilgili tanımlamalar İslam öncesi inanç sistemlerinde yer alan heykellerle paralel imgeler içeriyor.

"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Muhammed'in geceleyin Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eder. Birlikte İsra ve Miraç olarak anılır.

Gök Tanrı inancından Hristiyanlığa, Zerdüştlükten Yahudiliğe, Mazdeizmden İslamiyete kadar bir çok inanç göğü kutsal kabul etmiş ve göğü Tanrı'ya mekân olarak seçmişler, ölüm sonrası ruhlarının gökyüzüne yükseldiğine ve orada sonsuz yaşama ulaştığına inanmışlardır. Miraç bu inanç ve hikayelerin İslami yansımalarından biri olarak görülür. İslam kültüründeki miraçnameler ile özellikle Ardavirafname arasında birçok paralellikler göze çarpar. Birçok inançta Evren yeryüzü ve gökyüzü (7 kat gök) olarak iki bölümden oluşur. Buna göre iyi ruhlar gökyüzüne, cennete yükselirken, kötü ruhlar yerin altında, cehennemde azap çekerler.

Ardavirâf, ömrü boyunca günah işlemediği için din adamlarından oluşan bir kurul tarafından Ahura Mazda ile görüşmeye gönderilir. Meng isminde bir içecekten üç kadeh içtikten sonra uykuya dalar. Yedi gün boyunca Kutsal Surûş ve tanrı Azer'in eşliğinde Çinvat Köprüsü'nü görür, cenneti ve sonra sırasıyla araf ve cehennemi gezer. Burada iyilerin cennetteki, günahı ve sevabı eşit olanların araftaki ve günahkârların cehennemdeki durumu hakkında bilgiler edinir ve döner.