Miraç Kandili ne zaman 2022? Diyanet Miraç Kandili tarihi | Miraç kandili hangi gün?

Miraç Kandili ne zaman 2022? Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini günlerin yer aldığı takvimi yayınlıyor. Peki 2022 yılı Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandiline ne kadar kaldı? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Diyanet dini günler takvimi...

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini günlerin yer aldığı takvimi yayınlıyor. Peki 2022 yılı Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandiline ne kadar kaldı? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Diyanet dini günler takvimi...

Miraç Kandili ne zaman 2022?

Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili, dualar, namazlar ve ibadetler ile idrak edilecek. 2 Şubat günü başlayan üç ayların içerisinde bulunduğumuz günlerde; Allah Teâlâ'nın, Hz. Muhammed'i, Kudüs'ten başlayarak göklere, daha sonra da hiçbir insan ve hiçbir meleğin erişemeyeceği yüce makama yükselttiği Miraç Gecesi de yer alıyor.

Şubat ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili bu yıl 27 Şubat Pazar 2022 idrak edilecek.

Diyanet Miraç Kandili tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı dinigünler takviminin üç aylar kısmını aşağıdaki gibi yayımladı.

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