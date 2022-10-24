Mika Can Raun neden gözaltına alındı? Mika Can Raun'un gerçek adı otaya çıktı: Mikail Can Kurnaz

Mika Can Raun neden gözaltına alındı? Sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, bilinen adıyla Mika Can Raun Türk lirasını klozete attığı için gözaltına alındı. Kendini mika olarak tanıtan kurnazın gerçek adı dikkat çekti. Mika Can Raun'un gerçek adı otaya çıktı: Mikail Can Kurnaz. İşte detaylar...

Mika Can Raun neden gözaltına alındı? Sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, bilinen adıyla Mika Can Raun Türk lirasını klozete attığı için gözaltına alındı. Kendini mika olarak tanıtan kurnazın gerçek adı dikkat çekti. Mika Can Raun'un gerçek adı otaya çıktı: Mikail Can Kurnaz. İşte detaylar...

Mika Can Raun neden gözaltına alındı?

Sosyal medyada Mika Can Raun ismiyle tanınan Mikail Can Kurnaz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kurnaz'ın bir süre önce yayınladığı videoda 100 Türk lirasının klozete attığı görüntüler gözaltına alınmasına sebep oldu. 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan kurnaz gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mika Can Raun'un gerçek adı otaya çıktı: Mikail Can Kurnaz

Kendini Mika ismi ile tanıtan sosyal medya fenomeni, çıkmış olduğu birçok programda ailesinin kendisine Mika ismini verdiğini iddia ediyordu. Gözaltı sürecinde gerçek adanın Mikail Can Kurnaz olduğu ortaya çıktı.