Mika Can Raun neden gözaltına alındı? Mika Can Raun'un gerçek adı otaya çıktı: Mikail Can Kurnaz

Mika Can Raun neden gözaltına alındı? Sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, bilinen adıyla Mika Can Raun Türk lirasını klozete attığı için gözaltına alındı. Kendini mika olarak tanıtan kurnazın gerçek adı dikkat çekti. Mika Can Raun'un gerçek adı otaya çıktı: Mikail Can Kurnaz. İşte detaylar...