Lavrov'dan tahıl koridoru anlaşması ile ilgili kritik açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 18 Kasım'da sona erecek olan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

"Rusya BM Genel Sekreterliğimden Ukrayna tahılı, rotası ve ulaştığı son tüketiciler hakkında bilgi istedi. Tahıl anlaşmasına dair düzenlemeler buna bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada "Rusya BM Genel Sekreterliğimden Ukrayna tahılı, rotası ve ulaştığı son tüketiciler hakkında bilgi istedi. Tahıl anlaşmasına dair düzenlemeler buna bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA 18 KASIM'DA SONA ERİYOR

Türkiye'nin de yoğun çaba gösterdiği tahıl koridoru anlaşması 18 Kasım'da sona eriyor. Anlaşmanın uzatılmasının görüşülmeye başlandığı sırada, Rusya'dan “anlaşmayı iptal etme tehdidi” gelmişti.

ZELENSKİ'NİN AÇIKLAMALARI

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna tahılının sevkiyatı için limanlarda 150'den fazla geminin hala beklediğini ifade eden Zelenski, "Bugün 150'den fazla gemi tarım ürünlerimizin tedariki için anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmek için bekliyor. Bu suni bir kuyruk. Sadece Rusya'nın gemilerin geçişini kasten engellediği için ortaya çıktı. Her geçen gün yiyecek taşıyan gemilerin kuyrukta olması, tarım ürünlerimizi tüketen ülkelerde toplumsal ve siyasi gerilimin artması anlamına geliyor. Rusya nedeniyle gıda ihracatının ertelendiği ülkelerden bazıları Mısır, Tunus, Cezayir, Fas, Lübnan, Irak, Çin, Bangladeş ve Endonezya. Ortaklarımız, BM, Türkiye ve diğerleri durum hakkında bilgilendirilmektedir. Rusya tarafından tahıl ihracatının yavaşlatılması nedeniyle yaklaşık 3 milyon ton gıdayı eksik ihraç ettik. Bu da 10 milyon kişinin yıllık tüketim hacmidir" demişti.

BM'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatına tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridorunun gözetiminden sorumlu merkezin Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü, denetim bekleyen çok sayıdaki tahıl gemisinin sayısının azaltılması için “çok daha fazlasının yapılması” gerektiğini ifade etti.

Tahıl koridorunu kullanan gemiler için trafik koordinasyonundan sorumlu Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (JCC) BM mensubu sözcüsü Ismini Palla, tahıl taşıyan ancak denetim yapılmadığı için İstanbul açıklarında bekleyen gemi sayısının 150'yi aştığını ifade ederek, “JCC'yi oluşturan Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri bu sorunun farkında ve sayıların azaltılması için neler yapabileceklerini görüşüyorlar” dedi.

‘ÇOK DAHA FAZLASI YAPILMALI'

Gemilerin denetimini yapacak ekip sayısının dörtten beşe çıkarıldığını belirten Palla, buna rağmen “gemilerin zamanında, güvenli ve engellere takılmadan ilerleyebilmesi için çok daha fazlasının yapılması” gerektiğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgal etmesi ve limanları ablukaya almasının ardından dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna'nın deniz yoluyla ihracatı durmuş, uluslararası gıda fiyatları hızla yükselmişti.

İki ülkenin Türkiye ve BM arabulucuğuyla tahıl koridoru anlaşması üzerinde mutabık kalmasının ardından yüksek miktarda Ukrayna tahılı tekrar uluslararası piyasalara sevk edilebilmeye başlamış ve fiyatlar düşmüştü.

Ancak Ukrayna'ya giriş ve çıkış yapan gemilerin artması İstanbul'da yapılan denetimlerin süresinin uzamasına, giderek daha fazla sayıda geminin İstanbul açıklarında beklemesine yol açtı.