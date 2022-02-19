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Canlı: Serik Belediyespor - Vanspor FK

TFF 2.Lig'in 26.haftasında Serik Belediyespor kendi sahasında Vanspor FK'yı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

44 Dakika Önce
2022-02-19 11:35:08
Canlı: Serik Belediyespor - Vanspor FK

TFF 2.Lig'in 26.haftasında Serik Belediyespor kendi sahasında Vanspor FK'yı konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Serik Belediyespor - Vanspor FK maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 13:00'da oynanacak.

Serik Belediyespor - Vanspor FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Serik Belediyespor - Vanspor FK maçının TV yayını bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından mücadeleyi canlı yayınlaması bekleniyor. .

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