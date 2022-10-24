Mika Can Raun kimdir? Gerçek adı ne? Neden gözaltına alındı? Mika Can Raun tutuklandı mı? Sosyal medyada yayınladığı videolar ile gündeme gelen Mika Can Raun'un yaptığı son hareket 'bu kadarına da pes' dedirtti. Cinsiyet değiştiren ve kadın olan Mika Can Raun 100 TL'lik banknotu klozete atarak sifon çekti. Mika Can Raun adı ile bilinen ve gerçek adının Mikail Can Kurnaz olduğu öğrenilen fenomen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Mika Can Raun kimdir? Gerçek adı ne? Neden gözaltına alındı? Mika Can Raun tutuklandı mı? Cinsiyet değişimi ile gündem olan ve yeni görüntüsü ile videolar paylaşmaya devam eden sözde sosyal medya fenomeni Mika Can Raun son yaptığı hareket sonrası ekipleri harekete geçirdi. Mika Can Raun güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Mika Can Raun kimdir?

Mika Can Raun adıyla bilinen sosyal medya ünlüsünün kim olduğu merak ediliyor. Mika Can Raun 9 Temmuz 2021 yılında dünyaya geldi. 2022 yılı itibari ile 21 yaşında olan Mika Can Raun sosyal medyada paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sıra dışı bir kimliğe sahip olan Mika Can Raun Büyükada'da doğdu.

Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır.

Mika Can Raun üniversite eğitimine devam ediyor. Senaryo ve şiir yazmayı sevdiğini söyleyen Mika Can Raun Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisidir.

Şiir tutkusu olduğunu her fırsatta dile getiren Mika Can'ın şiirlerinin patentini aldığını da belirtiyor. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini bestelediğini de söylüyor.

Mika Can Raun gerçek adı ne?

Mika Can Raun son zamanlarda yaptığı cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası yeni görüntüsü ile gündemde. Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan şahsın gerçek adının Mikail Can Kurnaz olduğu biliniyor.

Mika Can Raun cinsiyeti ne? Kadın mı erkek mi?

Mika Can bir süredir trans birey olduğunu iddia ediyordu. Mika Can Raun cinsiyet değiştirme operasyonları ile kadın oldu.

Neden gözaltına alındı?

Mika Can Raun 100 TL'lik banknotu klozete atarak sifon çekti. Daha sonra açıklama yapan Raun "Biz güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdık diye suç mu?" dedi. Paraya ve devlete saygısızlık yapan Mika Can Raun görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.

Mika Can Raun tutuklandı mı?

Mikail Can Kurnaz Türk Lirasını klozete atarak herkesin tepkisini çekti. Mika Can Raun 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan gözaltına alındı. Raun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.