Mika Can Raun kimdir? Gerçek adı ne? Neden gözaltına alındı? Mika Can Raun tutuklandı mı?

Mika Can Raun kimdir? Gerçek adı ne? Neden gözaltına alındı? Mika Can Raun tutuklandı mı? Sosyal medyada yayınladığı videolar ile gündeme gelen Mika Can Raun'un yaptığı son hareket 'bu kadarına da pes' dedirtti. Cinsiyet değiştiren ve kadın olan Mika Can Raun 100 TL'lik banknotu klozete atarak sifon çekti. Mika Can Raun adı ile bilinen ve gerçek adının Mikail Can Kurnaz olduğu öğrenilen fenomen ekipler tarafından gözaltına alındı.