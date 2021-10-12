Mıhlama nedir ve nasıl yapılır?

Mıhlama veya muhlama Karadeniz mutfağının en sevilen ve en bilinen lezzetlerindendir. Tel tel uzayan peyniri ve mis gibi tereyağıyla sofraları süsleyen bu lezzetin yapılışını sizler için araştırdık...



Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Artvin, Çorum, Sivas, Tokat, Amasya ve Erzurum'un Oltu ve İspir ilçelerinde sıklıkla yapılan ve severek tüketilen mıhlama veya muhlama biraz farkla Trabzon'da kuymak olarak anılır. Karadeniz bölgesine ait bu yöresel lezzet Gürcistan, Dağıstan, Azerbaycan ve Kafkasya'nın bazı bölgelerinde de sofraları süsler. Mıhlama genellikle mısır unu, tereyağı ve minci adı verilen tuzlu çökelek (bazı yörelerde telli peynir, kolot peyniri veya su peyniri) kullanılarak yapılan mısır lapasıdır.

Malzemeler doğal ve lezzetli olursa hazırlanan mıhlamanın tadına doyum olmaz. Mıhlama genellikle kahvaltılarda yenilse de akşam yemeklerinde de tercih edilir. Genellikle muhlamanın yanında mutlaka başka bir lezzet de tüketilir. Çünkü muhlama tek başına yavan bir yiyecektir. Bu yüzden masaya mutlaka zeytin, tuzlu peynir, turşu gibi lezzetler de konulur.

Mıhlama ile kuymak arasında ne gibi bir fark var veya fark var mı?

Aslında kuymakla mıhlama arasında çok bir fark yoktur. Trabzon ve çevresinde kuymak, Artvin'de ve Rize'den ötesinde mıhlama olarak adlandırılan gıda genel olarak aynıdır. Yalnızca kuymakta peynir daha ön plandadır, mıhlamada (muhlama) ise mısır unu daha ön plandadır. Muhlamada da kuymakta da sunumda peynir uzatılarak şov yapılır.

Mıhlama (Muhlama) nasıl hazırlanır?

Mıhlama hazırlamak istiyorsanız iki yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı mısır unu, bir su bardağı su, bir su bardağı Trabzon peynirine ihtiyacınız olacak. (Su peyniri, minci olarak adlandırılan çökelek), kolot peyniri, çeçil peyniri de kullanabilirsiniz)

Sahana koyduğunuz iki yemek kaşığı tereyağını kısık ateşte eritin. Yağ fokurdadıktan sonra iki yemek kaşığı mısır ununu ekleyip güzelce kavurun. Mısır ununun rengi değişince bir su bardağı suyu yavaşça ilave edin ve karıştırın. Mısır unu suyla buluşunca hamur kıvamı alacaktır. Daha sonra içerisine bir su bardağı peyniri de ekleyip güzelce karıştırın. Tereyağı üzerine çıkınca mıhlamanız hazır olacaktır. Hiç bekletmeden sıcak sıcak tüketmeniz gerektiğini unutmayın. Afiyet olsun...

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