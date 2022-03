Merjen Allakulyyeva kimdir? Merjen Allakulyyeva tutuklandı mı? Kadıköy Suadiye'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadına işkence eden bakıcı Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkmenistan uyruklu bakıcı Merjen Allakulyyeva'nın kamera görüntüleri ile yaşlı kadına şiddet uyguladığı görüldü. Gözaltına alınan Merjen Allakulyyeva 4 yıl, 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son gelen iddiaya göre Merjen Allakulyyeva'nın tahliye edildiği belirtildi.

İstanbul Kadıköy'de yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. 80 yaşındaki Alzheimer hastası annesinin vücudunda morluklar ve ezikler gören H.Ö.U. annesini doktora götürdü. Doktor bu izlerin "boksör travması" olarak adlandırılan izler olduğunu, bunun bir çarpma yada darp sonucu oluşabileceğini söyledi. H.Ö.U. doktorun söylediklerinden sonra durumdan şüphelendi ve eve kamera koydu. Kamera görüntülerini gördükleri zaman kanları donuyor. Yaşlı kadının kafasını duvara vurmak, ağzını battaniyeyle kapatıp nefessiz kalmasını sağlamak, yüzüne yumruk atmak, küfür etmek gibi her şeyi yapmış olduğunu görüyorlar. Karakola başvuran H.Ö.U. bakıcı Merjen Allakulyyeva'dan şikayetçi oldu.

Merjen Allakulyyeva kimdir?

Merjen Allakulyyeva İstanbul Kadıköy'de 80 yaşındaki bir kadına darp ve işkence etmekten gözaltına alındı. Merjen Allakulyyeva ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Merjen Allakulyyeva, 4 yıl, 2 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ait toplama merkezine teslim edildi. İyi hal indirimiyle 26 günde tahliye olan bakıcının, il göç idaresinden kaçırıldığı iddia edildi.

Yaşlı kadının kızı H.Ö.U., Aralık 2021'de annesine hastalıkları ve kendini ifade edememesi nedeniyle vasi olarak atandığını, annesinin Suadiye'de Merjen isimli yatılı bakıcıyla 4 yıldır kaldığını söyledi. 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadına şiddet uygulayan Türkmenistanlı bakıcının iyi referansla işe alındığı ortaya çıktı.

H.Ö.U., "Daha önce annemin yakın arkadaşına bakıcılık yaptığı için tanıyorduk. Bakıcısı olduğu şahıs vefat edince anneme bakmasını rica ettik" dedi. 80 yaşındaki Müzeyyen D.'nin kızının yanına yerleştiği ve burada yaşamına devam edeceği öğrenildi.

Merjen Allakulyyeva tutuklandı mı?

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan H.Ö.U.'nun avukatı Celal Ülgen, "Hiç beklenmedik bir zamanda müvekkilimiz annesinin boynunda bir morluk görüyor. Ve doktora götürdüklerinde doktor, bu morluğun kendiliğinden oluşacak ya da yatmadan kaynaklı bir morluk olmadığını, mutlaka bir yere çarpmış olduğunu hatta çarpmadan bile kaynaklanamayacak bunun bir darp izi olduğunu söyleyince kuşkuya düşüyorlar. Ve o tarihten sonra eve kamera yerleştirerek izlemeye alıyorlar. Kamera görüntülerini gördükleri zaman kanları donuyor. Yaşlı kadının kafasını duvara vurmak, ağzını battaniyeyle kapatıp nefessiz kalmasını sağlamak, yüzüne yumruk atmak, küfür etmek gibi her şeyi yapmış olduğunu görüyorlar. O zaman karakola başvurdular. Bir taraftan bize başvurarak bu kişinin cezalandırılmasını istediler. 1 ay gibi bir sürede hem gözaltına alındı hem de tutuklandı hem tahliye oldu. Bakırköy Kadın Cezaevi'nden yurtdışına deport edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Fakat her nasılsa aldığımız son duyumlara göre bu kişinin hala Türkiye'de olduğu, deport edilmediği ve her nasılsa bir biçimde il göç idaresinden dışarı çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyorum" dedi. .