Emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri açıklandı mı? 2022 ramazan bayramı emekli ikramiye ücreti

Emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? 4 yıldır emeklilere her bayramda verilen bayram ikramiyeleri bu yılda verilecek. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikramiyelerin miktarı merak konusu oldu. Bayram ikramiyeleri açıklandı mı? 2022 Mayıs ikramiyeleri ne kadar verilecek? İşte emekli ikramiyeleri hakkındaki açıklamalar...

4 yıldır emeklilere her bayramda verilen bayram ikramiyeleri bu yılda verilecek. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikramiyelerin miktarı merak konusu oldu. Bayram ikramiyeleri açıklandı mı? 2022 Mayıs ikramiyeleri ne kadar verilecek? İşte emekli ikramiyeleri hakkındaki açıklamalar...

Bayram ikramiyeleri açıklandı mı?

Yılda iki kez bayramlarda emeklilere verilen bayram ikramiyesi bu yılda gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl 1100 ₺ olarak verilen emekli ikramiyelerinin, enflasyon rakamlarına göre zamlı yatırılması bekleniyor. Fakat emekli ikramiyeleri henüz netleşmedi.

2022 bayram ikramiyesi ne kadar olur?

Prof. Dr. Cem Kılıç konuyla ilgili; "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." açıklamasında bulundu.

Emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli ikramiyeleri in 2 bin TL olacağına ilişkin konuşmalar, doğruluğu yansıtmıyor. Emekli ikramiyelerinin bu yıl 2 bin TL verilmesi öngörülüyor fakat henüz bir açıklama yapılmadı.

Açıklama yapılmasının ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz. .