2021 yılı Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Milyonlarca memurun ve emeklinin enflasyon farkı bugün belli olacak. Memurlara yapılacak ek zam oranının da bugün açıklanması bekleniyor. Yılın ilk Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı olacak. Toplantı sonunda Erdoğan'ın ek zam oranlarını açıklaması da muhtemel görünüyor.

2021 yılı Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak'ta açıklanacak. Memur zammı ne kadar? Memur ek zam yüzde kaç olacak? Öğretmen seyyanen zam kaç TL? sorusu binlerce kişi tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Enflasyon oranlarının açıklanması ile milyonlarca memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı oranı da netlik kazanacak. Memurlar 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Memur zamlarındaki enflasyon farkının bellş olması ile memur ve emeklilere yapılacak zam oranının da açıklanması bekleniyor.

Memur zammı ne kadar?

2022 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak. 3 Ocak günü memurlar ve emekliler tarafından merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak'ta açıklayacak. Saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon farkı oranları memurları ve emekliler tarafınan merak ediliyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 2022 yılı memur zamlarının da belli olması bekleniyor. 2022 yılı memur ek zamlarının Kabine Toplantısı sonrası belli olması bekleniyor.

Memur ek zam yüzde kaç olacak?

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 5 zam ve enflasyon faarkı eklentisi yapılacaktı. Ancak son yaşanan ekonomikl gelişmeler nedeniyle memur maaşlarına ek zam yapılacağı açıklanmıştı. Memur ek zamlarının yüzde kaç olacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Öğretmen seyyanen zam kaç TL?

Memur ve memur emeklileri geçtiğimiz 6 ayda yüzde 3 zam almışlardı. Aralık enflasyonu yüzde 9 gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin yüzde 17.42 oranında enflasyon farkı alacağı oluşacak. Ayrıca yüzde 5 de normal sendika zammı verilecek. Toplam zam yüzde 22.42 olacak.

5 bin 689 lira olan öğretmen maaşı 6 bin 964 liraya yükselecek.

Muman Kurtulmuş'tan memur zammı açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş memur ve emekli zamlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek halkın refah içinde büyümeye devam edeceğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.