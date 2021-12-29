Milyonlarca memur maaşlarına yapılacak ek zammı beklerken bir yandan da 2021 yılının son enflasyon rakamı olan Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. Memurlar '2022 memur enflasyon farkı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire 2022 zammı ne kadar?' sorusunu şu sıralar oldukça fazla sormaya başladı. Memur maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranı toplu sözleşme ile belli olmuştu. Ancak son yaşanan gelişmeler memur maaşlarına da ek zam yapılmasını zorunlu hale getirdi.

Milyonlarca memur 2022'nin başlamasına sayılı günler kala memur maaşlarının belli olması için enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Milyonlarca memur 2022 memur enflasyon farkı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire 2022 zammı ne kadar? sorusuna şimdiden yanıt aramaya başladı.

2022 memur enflasyon farkı ne kadar?

2022 Aralık enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak ve memur enflasyon farkı belli olacak. Memur maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranı toplu sözleşme ile belli olmuştu. Ancak hayat pahalılığının artması ve enflasyonun oldukça yüksek çıkması memur maaşlarına da ek zam yapılmasını zorunlu hale getirdi. Memur maaşlarına seyyanen zam yapılması olasılığı da oldukça ağır basıyor. Memurlar 5 aylık enflasyon, toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3'lük oranı geçtiği için şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 7.47'lik enflasyon farkı oluşmuş durumda. 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur enflasyon farkları netlik kazanacak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor.

Öğretmen, polis, hemşire 2022 zammı ne kadar?

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener memur maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şener memur ek zamlarına yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Son 6 aylık döneme ilişkin enflasyon verisinin ne geleceği önemlidir. Yüzde 10 mu gelecek, 13 mü gelecek değişik rakamlar ve beklentiler var. Ancak bu piyasanın beklentileri doğrultusunda dahi gelse yada çok az altında dahi gelse mutlak suretle ayın 15'ine kadar hükümet memurlarla ilave artış konusunda görüşme yapacaktır şeklinde toplum beklenti içerisine girmiş durumdadır.

Kurtulmuş: İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.

2022 memur maaşı ne kadar olur?

Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, tahmini enflasyon artışı ile aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5 bin 31 liraya yükselecek. Memurlara ayrıca ilave bir zam daha planlanırken; bir artış da aile yardımında olacak. Yüzde 16.2'lik Ocak zammı tahminine göre, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aylık aile yardımı 683,79 lira olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.