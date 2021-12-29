2022 toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? Memur toplu sözleşme ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 yılında milyonlarca çalışanın maaşına zam yapıldı. Memurlar ve emeklilerin maaşına da yeni yılla birlikte artış yapılacak. Maaş artışları ile birlikte memur ikramiyeleri de 2022 yılında zamlanacak. 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi memurlar bir nebze de olsa rahat bir nefes aldıracak. Peki 2022'de memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte 2022 memur toplu sözleşme ikramiyelerine dair detaylar...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yeni yılda alacağı topluı sözleşme ikramiyelerine de zam gelecek. 2022 asgari ücretin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin maaşşarına ek zam yapılacağı açıklanmıştı. Ek zam ile memur maaşları artan enflasyon karşısında dengelenmeye çalışılıdı. Memur maaşlarının artması ile ikramiyelere de zam gelmiş oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi 2022 toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? Memur toplu sözleşme ikramiyesi ne zaman yatacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Ocak ve Temmuz memur toplu sözleşme ikramiye ücretleri...

2022 memur toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar?

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaş, aylığına yüzde 5 zam yapılacak. Buna ek olarak tahmini enflasyon artışıyla beraber aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.

Memur toplu sözleşme ikramiyesi ne zaman yatacak?

Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ek zammın 15 Ocak tarihine yetişeceğini söylemişti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16-17 civarında zam alacağına işaret ediyor. 3 ayda bir yatacak ikramiyenin yıllık tutarı 1.600 lira. Toplu sözleşme ikramiyesi memurların hesabına 15 Ocak'a kadar yatması bekleniyor.

Toplu sözleşme ikramiyesi tüm memurlara verilecek mi?

Sendikaya üye olan ancak toplu sözleşme ikramiyesi alamayan binlerce memuru ilgilendiren çok önemli bir karar verildi. Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesi almasını engelleyen sendikada 'yüzde 1' şartı nedeniyle Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası avukat Yüksel Evci aracılığıyla açılan davada Danıştay kararını verdi. Söz konusu sözleşmede yer alan hükmün sendikal özgürlüğe müdahale oluşturduğu ve hukuka uygun olmadığına işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

'Sendikalar arasında ayrıma yol açılması, açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı gibi aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, sadece farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle eşitsizlik yaratması itibarıyla çalışma barışını da olumsuz yönde etkileyeceğinden, dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır.'

ikramiye nedir?

İşçinin işyerine olan katkıları sebebiyle işverenin memnuniyetini ifade etmek üzere bir defada veya dönemsel olarak belli zaman dilimlerinde ya da işçiyi ilgilendiren doğum, ölüm, evlenme gibi nedenlere bağlı olarak yapılan ücretin eki niteliğindeki ödemeler ikramiye olarak adlandırılabilir. İşçinin başarısına bağlı olarak ödenen primden farklı olarak ikramiye genel bir nitelik taşır ve uygulamadan işyerinde çalışan tüm işçiler yararlanır. Başka bir anlatımla, işveren tarafından ayrımı haklı kılan geçerli nedenler olmadığı sürece ikramiye uygulaması yönünden eşit davranma borcuna uygun davranmalıdır.

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